Следователи обнаружили арсенал оружия в сарае стрелка в Кратово

В сарае стрелка из Кратово нашли три винтовки, в том числе японскую «Арисака», а также пистолет-пулемет, гранаты, мины и пистолеты. Следователи также обнаружили две предсмертные записки мужчины

Поселок Кратово (Фото: Алексей Штокал / ТАСС)

Следователи обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в сарае Игоря Зенкова, который вечером 10 июня расстрелял четырех человек в подмосковном поселке Кратово. Подробности расследования этого уголовного дела опубликованы на сайте Следственного комитета России (СКР).

При разборе завалов сгоревшего дома следователи обнаружили три винтовки, в том числе японскую «Арисака» времен Первой и Второй мировых войн, американскую «Пибоди Мартини» и русскую винтовку Мосина. В сарае нашли также сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина, гранаты, несколько мин, магазины и гильзы от артиллерии.

Обнаруженный арсенал оружия (Фото: пресс-служба СК)

Следователи пока приостановили осмотр пепелища. ​Сотрудники правоохранительных органов допросили соседей, которые утверждают, что у них не было конфликтов со стрелком. На него также не поступало жалоб.

Следователи нашли две предсмертные записки Зенкова, их содержание пока не разглашается в интересах следствия. Для установления причин случившегося следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу стрелка. ​

СК уже сообщал, что во время стрельбы Зенков использовал оружие старых образцов, часть которого привез из командировки в Чечню. У мужчины не было разрешения на его хранение.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уже сообщал, что в вещах стрелявшего была обнаружена предсмертная записка: автор жаловался на непростые взаимоотношения с соседями. Следствие будет проводить экспертизу почерка.

Операция по задержанию стрелка в Кратово длилась несколько часов. В ходе нее четыре бойца сил специального назначения получили ранения.