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Директор телеканала «Культура» прокомментировал массовые увольнения
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Директор телеканала «Культура» прокомментировал массовые увольнения
Общество, 07:57
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Директор телеканала «Культура» прокомментировал массовые увольнения
С телеканала «Культура» уволили 114 человек, рассказал главный редактор Сергей Шумаков. Он пояснил, что это связано с переездом редакции в новое здание и оптимизацией штата
Сергей Шумаков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Директор и главный редактор телеканала «Культура» Сергей Шумаков в интервью «Коммерсанту» рассказал о массовом сокращении сотрудников.

По его словам, всего были уволены 114 человек из 700 работавших на телеканале. Цифру в 200–300 человек, которые три сотрудника канала называли изданию Republic, Шумаков назвал сильно завышенной.

«300 человек — это почти 50%. Такое сокращение означало бы полную остановку вещания. Кроме того, часть сотрудников нам удалось устроить на другие места», — пояснил он.

Директор канала объяснил и причину столь массового сокращения сотрудников. По его словам, за 20 лет существования «Культуры» «накопилась масса проблем структурного, технологического и содержательного свойства». Во-первых, это устаревшее оборудование. Во-вторых, дирекция телеканала приняла решение перевести производство и вещание на формат HD. Для этого редакция будет переезжать в новый офис на Шаболовку, где установлен новый технический комплекс.

​«Увы, это означает, что нам придется освободиться от многих дублирующих функций. Модернизация предполагает сокращение штата сотрудников», — пояснил Шумаков.

​Директор «Культуры» рассказал, что все уволенные «в силу возраста или профессиональных качеств не отвечают требованиям, которые сегодня предъявляются сотрудникам канала». Он также уточнил, что это административный и технический персонал, которым, например, осуществлялся выпуск всего канала из старого здания на Малой Никитской. ​Помимо этого «канал не обновлялся в течение последних лет десяти совсем», пояснил Шумаков.

О масштабном сокращении на телеканале стало известно 9 июня. Один из редакторов «Культуры» пояснил РБК, что сотрудников оповестили за три месяца о расторжении трудового договора. Бывший продюсер телеканала называл Republic те же причины сокращения штата, что и Шумаков.

«Культура» входит в холдинг ВГТРК. Свое вещание телеканал начал 1 ноября 1997 года.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: телевидение , увольнения , сокращения , «Культура»
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