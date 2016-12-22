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«Коммерсантъ» узнал детали расследования причин обрушения казармы в Омске
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«Коммерсантъ» узнал детали расследования причин обрушения казармы в Омске
Общество, 06:52
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«Коммерсантъ» узнал детали расследования причин обрушения казармы в Омске
Следователи совместно с МГСУ провели финальную экспертизу по делу о крушении казармы в Омске в 2015 году, жертвами которого стали 24 десантника, и установили окончательные причины случившегося, а также новых фигурантов
Здание казармы учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области, где произошло обрушение перекрытия второго этажа. 14 июля 2015 года (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Следственный комитет России (СКР) провел финальную строительную экспертизу, которая установила причины обрушения казармы ВДВ в Омске в 2015 году, в результате чего погибли 24 военнослужащих. Об этом пишет «Коммерсантъ».​

По информации издания, эксперты согласились, что обрушение здания произошло из-за совокупности ряда причин. Во-первых, изначально (в 1975 году) казарма была построена с недопустимыми дефектами, которые снизили несущую способность конструкции всего здания: для экономии средств строители использовали непрочный силикатный кирпич, швы между перекрытиями заполнялись раствором низкого качества, плиты некоторых железобетонных перекрытий опирались на стены на 30 мм вместо необходимых 150 мм и прочее.

Новая проверка установила, что одной из причин, которая привела к обрушению здания, стал капитальный ремонт в 2013 году, выполненный ООО «Ремэксстрой»​. Строители просверлили сотни отверстий в кирпичной кладке для установки навесного фасада и внутренней облицовки, сделали в ней вентиляционные отверстия и срезали лишний кирпич для расширения окон без необходимого укрепления простенков. Это привело к общему снижению несущей способности здания.

Прочность казармы уменьшилась также после того, как рабочие удалили слой штукатурки, державшей стены. Удаленный старый слой обладал высокой прочностью и выполнял укрепляющую функцию, отметил участникам расследования один из свидетелей происходившего во время ремонта. А усугубил ситуацию демонтаж крыши в период ливневых дождей, из-за чего одна из опорных стен, которая раньше и так намокала от прогнивших коммуникаций, пропиталась влагой. После заморозков и потепления кладка разрушилась.

Участники исследования считают, что признаки будущего обрушения проявились в виде «вспучивания» кирпичной кладки под навесным фасадом здания, потрескавшихся после ремонта плитки и подоконников, лопнувших стекол. Это говорило о деформации несущих стен из-за перегрузки навесными конструкциями.

К ответственности за произошедшее эксперты предложили привлечь новых фигурантов — бывшего командира 242-го учебного центра ВДВ Олега Пономарева и его заместителя по тылу Владислава Пархоменко, а также сотрудников Спецстроя. В ближайшее время следствие может предъявить им обвинение в окончательной редакции.

Обрушение казармы ВДВ под Омском. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Казарма 242-го учебного центра ВДВ в Омске обрушилась 12 июля 2015 года. Жертвами стали 24 десантника, еще 21 военнослужащий получил травмы.

Автор: Анна Трунина
Теги: расследование , погибшие , Омск , казарма , обрушение здания
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