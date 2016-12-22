«Роскосмос» сменил главу Центра подготовки космонавтов

Юрий Лончаков ушел со своего поста из-за необходимости пройти лечение, но на свою должность он не вернется. Его команда была набрана по принципу «лояльности», критиковал работу Лончакова космонавт Геннадий Падалка

Юрий Лончаков (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина сменился руководитель — Юрий Лончаков покинул свой пост, говорится в сообщении пресс-службы «Роскосмоса», поступившем в РБК.

Лончаков закончил работу в центре «в связи с необходимостью профилактического лечения». После его окончания он на работу не вернется, заявили в ЦПК. Временно исполняющим обязанности начальника центра назначен Максим Харламов. До этого Харламов работал замначальника по управлению и развитию центра.

В апреле 2017 года космонавт и Герой России Геннадий Падалка написал заявление об увольнении из отряда космонавтов, объяснив это тем, что ему «надоело бездельничать». По его словам, у него не было «перспективы на полет». Затем из отряда были уволены три летчика — Сергей Волков, Сергей Ревин и Александр Самокутяев. Их увольнение Лончаков объяснил омоложением состава, а говоря об уходе Падалки, отметил его возраст — 59 лет.

После обновления команды космонавтов Падалка опубликовал письмо, в котором раскритиковал Лончакова, обвинив его в непрофессионализме и дискредитации профессии. Падалка говорил, что «его как руководителя надо скорее убирать», а также утверждал, что команда Лончакова была набрана по принципу «лояльности, личной преданности и кумовства».

По словам космонавта, руководитель центра принимал кадровые решения, исходя из своих личных соображений, «прикрываясь мнением отряда» космонавтов. В 2015–2016 годах Лончаков, по утверждению Падалки, был против назначения на должность директора департамента по пилотируемым программам «Роскосмоса» космонавта Олега Котова и «выживал» его из центра.

Лончаков, комментируя письмо Падалки, говорил РБК, что «в этом письме ни строчки правды», Падалку он назвал «болеющим человеком», добавив, что космонавт опубликовал письмо «из-за рекордов, из-за славы, но это его проблемы».