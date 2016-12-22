Суд отправил под домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора

Вадим Ампелонский и еще двое сотрудников Роскомнадзора подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест троих сотрудников Федеральной Службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщил РБК пресс-секретарь суда Станислав Ежов.

По его словам, Следственный комитет просил взять двоих обвиняемых — начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и помощника главы ведомства, выполняющего функции его пресс-секретаря Вадима Ампелонского — под стражу, однако суд в этом ходатайстве отказал.

«Суд отказал в удовлетворении заявленных ходатайств о заключении под стражу, однако вынес постановления об избрании в отношении названных лиц меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 ноября 2017 года», — пояснил Ежов.

Кроме того, под домашний арест до 7 ноября отправлен советник генерального директора ФГУП «ГРЧЦ» Александр Весельчаков.

Ежов также пояснил, что адвокат Ампелонского обжаловал решение об избрании меры пресечения для его клиента, дата рассмотрения апелляционной жалобы станет известна позднее.

Накануне, 11 октября, стало известно, что Ампелонский и еще несколько сотрудников Роскомнадзора стали фигурантами уголовного дела. По словам собеседника РБК, близкого к руководству Роскомнадзора, уголовное дело в отношении сотрудников Роскомнадзора могло быть связано с обнаружением в ведомстве так называемых сотрудников-«подснежников»:

«Оформлены они, например, в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают. Поэтому в деле фигурирует Весельчаков — он из управления делами Роскомнадзора (он организует всю административную деятельность ведомства, в том числе отвечает за кадры)», — рассказал источник.