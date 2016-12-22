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В Сирии убили британскую террористку ИГ по прозвищу Белая Вдова
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В Сирии убили британскую террористку ИГ по прозвищу Белая Вдова
Общество, 08:10
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В Сирии убили британскую террористку ИГ по прозвищу Белая Вдова
Самая разыскиваемая террористка Великобритании, известная как Белая Вдова, была убита в Сирии в результате удара американского дрона. Бывшая участница панк-группы последние годы занималась вербовкой женщин-смертниц
Фото: Muzaffar Salman / Reuters

Как сообщает The Times со ссылкой на источник в британском правительстве, ЦРУ передало британским коллегам информацию о том, что 50-летняя Салли Джонс по прозвищу Белая Вдова была убита в июне ударом с беспилотника. На 100% подтвердить эти данные невозможно, поскольку не проведен ДНК-анализ.

Американцы утверждают, что Джонс погибла, когда пыталась сбежать из окруженной курдскими отрядами Ракки.

Бывшая участница британской панк-группы Krunch Джонс сбежала в Сирию в 2013 году вместе со своим возлюбленным, компьютерным хакером Джунаидом Хусейном, решившим присоединиться к «Исламскому государству» (запрещенной в России организации). Уроженец Бирмингема Хусейн был убит еще в 2015 году, после чего Джонс получила прозвище Белая Вдова.

Она не только пропагандировала в социальных сетях идеи ИГ и защищала массовые казни, но также призывала женщин становиться смертницами. Позже Джонс возглавила женское крыло группировки «Анвар аль Авлаки», задачей которой являлась подготовка терактов в странах Запада.

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До Джонс самым известным британцем, воевавшим в рядах ИГ, считался бывший программист, выпускник Вестминстерского университета Мухаммед Эмвази. Он появлялся в пропагандистских роликах, где лично убивал пленных. Получивший прозвище Джихади Джон​, Эмвази был одним из основных палачей ИГ. В ноябре 2015 года он был убит в результате американского авиаудара.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Сирия , ИГ
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