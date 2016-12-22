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«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела банды тюменских силовиков
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«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела банды тюменских силовиков
Общество, 05:54
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«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела банды тюменских силовиков
На счету банды, в которую входили сотрудники тюменского УФСБ, свыше десятка убийств, пишет «Коммерсантъ». Расследование дела передали в Москву, фигурантов также доставили в столицу
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Уголовное дело банды тюменских силовиков, которая действовала в области в течение шести лет и на счету которой более десятка убийств, передано для дальнейшего расследования из Тюмени в Москву, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

Фигурантами дела являются бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков и тренер оперсостава по самбо Александр Кобылин, ранее работавший в ОСОМ. Оба они также доставлены в Москву. Еще один фигурант данного дела снайпер Сергей Гилев, покончил с собой в СИЗО Заводоуковска Тюменской области.

В Москве 235-й гарнизонный военный суд продлил сроки ареста фигурантам дела. Кобылин обжаловал продление ареста, указав, что признал вину и что после задержания ему оформили явку с повинной. Однако в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ему было отказано. Как уточняет издание, в отличие от Короткова, которого следствие считает одним из лидеров группировки, первым давшего признательные показания, Кобылин ничего нового участникам расследования не сообщил.

Со ссылкой на свои источники издание пишет, что в настоящее время в уголовном деле свыше десяти эпизодов убийств, совершенных с 2008 года по декабрь 2016 года. Сообщается, что жертвами банды становились в основном местные предприниматели. Следствие предполагает, что чекисты пытались взять под свой контроль бизнесменов, занимавшихся теневыми обнальными операциями и выводом средств за границу. Тех, кто пытался им сопротивляться, убивали.

Кроме того, им вменяют убийство нескольких таксистов, совершенных с целью завладения их машинами для совершения других нападений, а также причастность к нескольким заказным убийствам.

Выйти на их след удалось в рамках расследования убийств таксистов. После того, как удалось установить, что в преступлении замешаны сотрудники регионального ФСБ, в область была направлена комиссия центрального аппарата ФСБ. В итоге своей должности лишился глава УФСБ по Тюменской области Вадим Пятилетов.

О задержании банды тюменских силовиков в июле этого года писало издание Znak.com со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения этой информации с тех пор не было. 

Автор: Мария Бондаренко.
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