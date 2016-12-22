В здание Федерации еврейских общин в Москве кинули «коктейль Молотова»

Неизвестные кинули «коктейль Молотова» в здание Федерации еврейских общин в Москве. По некоторым данным, от огня пострадал фасад здания.

Фото: Владислав Шатило / РБК

В здание Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в Москве на улице Образцова неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью. Инцидент произошел еще минувшей ночью, сообщил РБК глава федерации Борух Горин.

«Это даже не повреждение фасада. Осмотрели место вокруг, увидели осколки бутылки, в которой, очевидно, была зажигательная смесь. Мы вызвали полицию», — сказал он, отметив, что серьезных повреждений нет.

Горин добавил, что не собирается жаловаться в правоохранительные органы, так как у него нет предположений, кто мог это сделать. «Может, какой-то пьяница бросил, а, может, акция. Нам никто никаких сообщений по этому поводу не присылал», — сказал он.

Life сообщает, что огонь повредил фасад здания. Злоумышленники не установлены.