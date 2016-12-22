Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,88 57,33 EUR Нал. 69,14 68,44 USD Бирж. 57,48 +0,26 EUR Бирж. 68,72 +0,31 USD ЦБ. 57,27 +0,10 EUR ЦБ. 68,55 -0,10 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2054,34 +0,50% РТС 1125,93 -0,07% Brent 54,17 +0,45% DJIA 22120,57 +0,29% Nasdaq 6437,97 +0,09% FTSE 7398,94 -0,20%
У Минобрнауки и регионов нашли нарушения на миллиарды рублей
Лента новостей
Греф прокомментировал возможность оформления паспортов Сбербанком 16:54, Экономика НОВАТЭК заинтересовался освоением участка шельфа у берегов Ливана 16:53, Бизнес Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за ухудшения здоровья пассажира 16:50, Общество Греф прокомментировал «превращение» дебетовых карт в овердрафтные 16:47, Финансы У Минобрнауки и регионов нашли нарушения на миллиарды рублей 16:40, Общество На космодроме Плесецк произведен запуск ракеты «Ярс» 16:34, Политика Молодцов обещал нефтяникам льготы при высокой стоимости добычи в Арктике 16:27, Бизнес Экономисты назвали наиболее близкие к кризису отрасли экономики России 16:26, Экономика Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Подмосковье 16:20, Общество На Ставрополье завели дело после 42 ложных сообщений о бомбах 16:10, Общество Иосиф Кобзон рассказал о подаренном Путиным бизоне 16:04, Общество Правительство одобрило льготы для нефтяников в обмен на рост добычи 16:01, Бизнес Украина предупредила инвесторов о риске арестов ее активов по иску России 15:56, Финансы В пассажирском терминале Жуковского произошло отключение электричества 15:50, Общество Зарплата пожаловавшейся Путину учительницы с нового года не изменилась 15:39, Общество В ФАС поддержали идею о переводе Eurasia Drilling в российскую юрисдикцию 15:32, Бизнес Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни в Ираке 15:27, Общество На Украине задержали пятерых участников прорыва Саакашвили через границу 15:26, Политика Горбачев прокомментировал планы установить его бюст в центре Москвы 15:25, Общество Продюсер «Матильды» ответил на отказ кинотеатров от показа фильма 15:13, Общество Аксенов ответил поговоркой на заявление ЕС о признании выборов в Крыму 15:08, Политика Лайфхак: бесплатная парковка в Шереметьево и скидки в duty free 14:52, Партнерский материал В Москве появятся памятники Сталину и Горбачеву работы Церетели 14:52, Общество В Госдуме назвали «бредом» решение «Формулы кино» по «Матильде» 14:51, Политика Юлия Липницкая назвала причины завершения карьеры 14:48, Спорт СМИ рассказали о попытках «фабрики троллей» устроить митинг в США 14:46, Политика Силовики перекрыли канал поставки кокаина в Россию через Внуково 14:41, Общество «Синема парк» и «Формула кино» отказались от показа «Матильды» 14:37, Общество
У Минобрнауки и регионов нашли нарушения на миллиарды рублей
Общество, 16:40
0
У Минобрнауки и регионов нашли нарушения на миллиарды рублей
В Счетной палате заключили, что регионы должны вернуть свыше 2,2 млрд руб. субсидий, а Минобрнауки нарушало правила их предоставления. Регионы, нуждающиеся в новых местах в школах, не получают необходимых денег из бюджета
Здание Счетной палаты Российской Федерации (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Счетной палате огласили результаты проверки реализации госпрограммы «Развитие образования» в 2016 году и распределения субсидий на нее в 2017-м. Аудитор Александр Филипенко заключил, что в этом году 29 регионов страны получили завышенные субсидии на создание новых мест в школах (в прошлом году таких регионов было 36), заниженные — 28 (против 20 в 2016 году), говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.

В Минобрнауки нарушили правила предоставления субсидий, чиновники не учитывали, есть ли у региона программа создания новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2016–2025 годы, подчеркнул аудитор. Кроме того, 16 регионов нарушили условия использования бюджетных средств и должны вернуть в бюджет более 2,2 млрд руб.

Из 50-ти регионов, получивших субсидии в прошлом году, 17 нарушили условия для покрытия региональных расходов из федерального бюджета. Эти нарушения были допущены «в связи с отсутствием ранее осуществленных расходов», подчеркнули в Счетной палате.

Есть и обратные примеры, заявил аудитор. В Туве и Калмыкии власти полностью израсходовали субсидии на 1,3 млрд руб., но не создали ни одного нового места в школах, а в Самарской области построили школу на 1175 мест, хотя должны были на 1500.

Министерство образования также раскритиковали за то, как оно контролировало расходование субсидий регионами. В шести субъектах деньги были потрачены до того, как в реестр Минстроя была внесена необходимая проектная документация. Кроме того, Липецкой области было выделено 107,8 млн руб. на реконструкцию школы, но при этом были нарушены правила субсидирования.

Кроме того, аудитор подчеркнул, что правила предоставления субсидий «не учитывают «остроту» потребности регионов» — в результате регионы, в которых нужно создать новые места в школах, не могут получить помощь из бюджета «в необходимом объеме».

Во многих школах нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, не соблюдаются требования к безопасности. Так, в 70% школ в регионах, участвующих в госпрограмме, доступ на территорию на контролируется.

При этом в 2016 году власти освоили из федерального бюджета 24,98 млрд руб. — это 99,9% годового объема субсидий на госпрограмму. Присутствовавшая на заседании в Счетной палате первый замглавы Минобрнауки Валентина Переверзина заявила, что ведомство «учтет результаты проверок» и «усилит контроль» за тем, как регионы исполняют свои обязательства.

В Счетной палате пообещали направить представления и письма в администрацию президента и в правительство, а также в Роспотребнадзор, Министерство образования и другие госорганы. Отдельно ведомство Голиковой обратится в Генпрокуратуру.​

С критикой расходов бюджета на образование на прошлой неделе выступил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Расходы на образование не были, вопреки советам экспертов, увеличены на 1% ВВП, заявил он. Было, наоборот, увеличено финансирование тех статей, которые эксперты предл​агали сократить.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Счетная палата , регионы , школы , Министерство образования
Главное
Украина предупредила инвесторов о риске арестов ее активов по иску России Финансы
Материалы по теме
Ректор ВШЭ назвал провальной бюджетную политику в сфере образования Экономика
Правительство определило 39 вузов для экспорта российского образования Общество
Васильева подвела итоги года работы на посту министра образования Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку