У Минобрнауки и регионов нашли нарушения на миллиарды рублей

В Счетной палате заключили, что регионы должны вернуть свыше 2,2 млрд руб. субсидий, а Минобрнауки нарушало правила их предоставления. Регионы, нуждающиеся в новых местах в школах, не получают необходимых денег из бюджета

Здание Счетной палаты Российской Федерации (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Счетной палате огласили результаты проверки реализации госпрограммы «Развитие образования» в 2016 году и распределения субсидий на нее в 2017-м. Аудитор Александр Филипенко заключил, что в этом году 29 регионов страны получили завышенные субсидии на создание новых мест в школах (в прошлом году таких регионов было 36), заниженные — 28 (против 20 в 2016 году), говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.

В Минобрнауки нарушили правила предоставления субсидий, чиновники не учитывали, есть ли у региона программа создания новых мест в общеобразовательных учреждениях на 2016–2025 годы, подчеркнул аудитор. Кроме того, 16 регионов нарушили условия использования бюджетных средств и должны вернуть в бюджет более 2,2 млрд руб.

Из 50-ти регионов, получивших субсидии в прошлом году, 17 нарушили условия для покрытия региональных расходов из федерального бюджета. Эти нарушения были допущены «в связи с отсутствием ранее осуществленных расходов», подчеркнули в Счетной палате.

Есть и обратные примеры, заявил аудитор. В Туве и Калмыкии власти полностью израсходовали субсидии на 1,3 млрд руб., но не создали ни одного нового места в школах, а в Самарской области построили школу на 1175 мест, хотя должны были на 1500.

Министерство образования также раскритиковали за то, как оно контролировало расходование субсидий регионами. В шести субъектах деньги были потрачены до того, как в реестр Минстроя была внесена необходимая проектная документация. Кроме того, Липецкой области было выделено 107,8 млн руб. на реконструкцию школы, но при этом были нарушены правила субсидирования.

Кроме того, аудитор подчеркнул, что правила предоставления субсидий «не учитывают «остроту» потребности регионов» — в результате регионы, в которых нужно создать новые места в школах, не могут получить помощь из бюджета «в необходимом объеме».

Во многих школах нарушаются санитарно-эпидемиологические нормы, не соблюдаются требования к безопасности. Так, в 70% школ в регионах, участвующих в госпрограмме, доступ на территорию на контролируется.

При этом в 2016 году власти освоили из федерального бюджета 24,98 млрд руб. — это 99,9% годового объема субсидий на госпрограмму. Присутствовавшая на заседании в Счетной палате первый замглавы Минобрнауки Валентина Переверзина заявила, что ведомство «учтет результаты проверок» и «усилит контроль» за тем, как регионы исполняют свои обязательства.

В Счетной палате пообещали направить представления и письма в администрацию президента и в правительство, а также в Роспотребнадзор, Министерство образования и другие госорганы. Отдельно ведомство Голиковой обратится в Генпрокуратуру.​

С критикой расходов бюджета на образование на прошлой неделе выступил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Расходы на образование не были, вопреки советам экспертов, увеличены на 1% ВВП, заявил он. Было, наоборот, увеличено финансирование тех статей, которые эксперты предл​агали сократить.