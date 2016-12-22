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Во всех школах Перми отменили занятия из-за анонимных звонков
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Во всех школах Перми отменили занятия из-за анонимных звонков
Общество, 13:11
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Во всех школах Перми отменили занятия из-за анонимных звонков
В Перми из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах во вторник, 12 сентября, отменили занятия во всех школах, а также учреждениях дополнительного образования. Эвакуированы семь школ, здания мэрии и вокзала
Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»

В Перми из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах во вторник, 12 сентября, отменили занятия во всех школах, а также учреждениях дополнительного образования. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«В связи с поступившими звонками департамент образования администрации Перми разослал информационные письма в образовательные учреждения об отмене занятий, включая вторую смену», — говорится в сообщении мэрии. Уточняется, что о возобновлении учебного процесса родители будут проинформированы дополнительно.

«Вторая смена отменена во всех пермских школах, то же самое касается дополнительного образования. Детские сады продолжают работать. Разными путями поступали сведения о заложенных взрывных устройствах», — заявил РБК в пресс-службе Министерства образования и науки Пермского края.

Ранее на сайте губернатора и правительства Пермского края сообщалось, что с 11:10 до 11:26 по местному времени (09:10 — 09:26 мск) поступила информация о минировании семи школ. В течение получаса после поступления звонков из учебных заведений эвакуировали 5 706 человек. Учащиеся первой и второй смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой.

В настоящее время здания обследуют сотрудники оперативных служб краевого управления МВД и Росгвардии с собаками.

В приемной Главного управления МЧС России по Пермскому краю подтвердили РБК, что проводится проверка по факту сообщений о бесхозных предметах в городе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю РБК подтвердили информацию о поступивших сообщениях. «В полицию поступило сообщение о бесхозных предметах в ряде объектов города. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего», — отметили в главке.

Как сообщает издание 59.ru, также эвакуированы студенты и сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета, люди, находившиеся на железнодорожном вокзале, в здании мэрии, департаменте земельных и имущественных отношений, а также в нескольких торговых центрах города.

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(Видео: Телеканал РБК)

В последние несколько дней из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуация проводилась в целом ряде российских городов. Так, в Уфе 11 сентября были эвакуированы посетители и персонал из торговых центров «Мега», «Планета», «Центральный рынок», «Гостиный двор», «Башкирия», «Леруа Мерлен», «Свердловский». В ночь на 12 сентября в Екатеринбурге были эвакуированы торговый центр «Гринвич», здание Южного автовокзала и деловой центр «Маршал». 12 сентября эвакуация прошла в Красноярске в зданиях автовокзала, аэропорта, администрации и нескольких торговых центров. Также эвакуация проводилась во Владивостоке, Брянске, Новосибирске, Магадане, Омске, Челябинске и Ставрополе.

Авторы: Илья Немченко, Александра Федотова, Екатерина Костина.
Теги: взрывное устройство , школы , Пермь , анонимные звонки
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