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Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта
Общество, 21:15
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта. Прежний лидер рейтинга – Тэйлор Свифт – откатилась в нем в конец пятого десятка
Паф Дэдди (Фото: Robb Cohen / Invision / AP)

В соответствии с опубликованным списком первое место в списке знаменитостей, больше всех заработавших за год с июня 2016 года, занял американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимами Дидди и Паф Дэдди. За 12 месяцев он получил 130 миллионов долларов. В основном деньги рэпер заработал в ходе концертного тура Bad Boy Fanily Reunion, а также благодаря сотрудничеству с французским водочным брэндом Ciroc.

Второе место заняла певица Beyonce, которая заработала $105 млн после выхода альбома Lemonade и последовавшего за этим мирового турне.

Больше всех из неграждан США ($95 млн) получила оказавшаяся на третьем месте британская писательница Джоан Роулинг. Она вернулась в Топ-10 после небольшого перерыва благодаря книге «Гарри Поттер и проклятое дитя», а также киносценарию «Фантастические твари и где они обитают».

Четвертым в списке оказался канадец Обри Грэхэм, известный под сценическим псевдонимом Drake. Он заработал $94 млн.

Пятерку самых зарабатывающих замкнул ($93 млн) футболист Криштиану Роналду, который за год выиграл с мадридским «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов, стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии и был в очередной раз признан лучшим игроком года по версии FIFA.

В десятку также вошли канадский певец Абель Тесфайе (Weeknd), радиоведущий Говард Штерн, британская поп-группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон, а также баскетболист Леброн Джеймс.

В прошлом году первое место в рейтинге занимала Тэйлор Свифт, заработавшая $170 млн. Однако в этом году она не выпускала новых альбомов и не ездила с мировым турне, а потому получила лишь $44 млн.

Замыкает рейтинг Топ-100 шведский футболист Златан Ибрагимович, который в этом году выступал за «Манчестер Юнайтед».

Никто из россиян в этот рейтинг Forbes не попал.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Forbes , шоу-бизнес
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