В Калининграде подожгли Rolls-Royce сооснователя входящей в «Дикси» сети

В Калининграде неизвестные попытались сжечь Rolls-Royce, который, по словам источника РБК, принадлежал бизнесмену, совладельцу сети супермаркетов «Виктория». В полиции завели уголовное дело

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Неизвестные в Калининграде подожгли автомобиль Rolls-Royce. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального МВД местное издание Клопс.ru. По данным правохранителей, инцидент произошел ночью 8 октября.

Издание опубликовало видео с камер наблюдения, которые зафиксировали инцидент. На кадрах видно, как по улице идут двое мужчин с надвинутыми капюшонами. Один из них подходит к забору, за которым припаркован автомобиль, оглядывается, достает из пакета горючее вещество, которое кидает на капот, а потом перебрасывает через ограждение горящий предмет, из-за которого иномарка вспыхивает. Мужчина убегает.

Региональное издание отмечает, что автомобиль сгорел не полностью: огонь повредил крылья и лобовое стекло. По факту инцидента полиция завела уголовное дело по ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что это была машина калининградского бизнесмена Владимира Кацмана.

Согласно данным СПАРК, Владмир Кацман является бывшим членом совета директоров ПАО «Дикси Групп», совладельцем торговой сети «Виктория», совладельцем ООО «Балтийские рестораны», ООО «Балтик Девелопмент» и еще 36 калининградских компаний. Сеть «Виктория» входит в ПАО «Дикси Групп».

Частную жизнь не комментируем, ответил на запрос РБК представитель «Дикси Групп».