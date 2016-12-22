Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничества, следует из карточки дела Чертановского районного суда.
Первым внимание на это обратило издание VC.ru.
В карточке дела указано, что суд отказал следствию в избрании меры пресечения для Ампелонского в виде заключения под стражу.
Кроме того, на сайте суда есть карточка уголовного дела против Едидина Б.А. и Весельчакова А.В. По данным VC.ru, речь может идти о руководитель правового отдела Роскомнадзора Бориса Едидина и главе аппарата Роскомнадзора Александре Весельчакове.
Как следует из карточки уголовного дела Весельчакова, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая и заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов отказались комментировать ситуацию.
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