Пресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский вместе с несколькими высокопоставленными сотрудниками надзорного ведомства стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Вадим Ампелонский (Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress)

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничества, следует из карточки дела Чертановского районного суда.

Первым внимание на это обратило издание VC.ru.

В карточке дела указано, что суд отказал следствию в избрании меры пресечения для Ампелонского в виде заключения под стражу.

Кроме того, на сайте суда есть карточка уголовного дела против Едидина Б.А. и Весельчакова А.В. По данным VC.ru, речь может идти о руководитель правового отдела Роскомнадзора Бориса Едидина и главе аппарата Роскомнадзора Александре Весельчакове.

Как следует из карточки уголовного дела Весельчакова, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Представитель Минкомсвязи Екатерина Осадчая и заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Иванов отказались комментировать ситуацию.

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