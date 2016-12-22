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Закрылся связанный с бывшей женой Сечина санаторий «Каширские роднички»
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Закрылся связанный с бывшей женой Сечина санаторий «Каширские роднички»
Общество, 14:02
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Закрылся связанный с бывшей женой Сечина санаторий «Каширские роднички»
«Каширские роднички», ставшие причиной акционерного конфликта с участием бизнес-партнеров Марины Сечиной, закрыты, все сотрудники уволены. Санаторий возобновит работу после смены названия и концепции
Фото: Владислав Шатило / РБК

Подмосковный санаторий «Каширские роднички» закрыт, сотрудников уволили, сообщили РБК представители его совладельцев — бывший гендиректор Татьяна Романова (представляет интересы компаний, связанных в том числе с экс-супругой главы «Роснефти» Мариной Сечиной) и источник, близкий к бизнесменам Эльдару Османову и Юрию Шульгину.

Совладельцы санатория находятся в корпоративном конфликте.

«По моей информации, уволили 98 человек, практически весь коллектив, — рассказала РБК Романова. — С въезда сняли баннер с названием санатория». По ее словам, юридическое лицо ООО «Санаторий «Каширские роднички» готовится к ликвидации.

В базе СПАРК заявлений о ликвидации или реорганизации ООО «Санаторий «Каширские роднички» пока нет. Но источник, близкий к Османову и Шульгину, подтвердил РБК информацию о закрытии и увольнениях.

Фото: kash-rodnichki.ru

«Санаторий действительно закрыт, а персонал уволен в соответствии с со всеми требованиями Трудового кодекса», — заявил собеседник РБК. По его словам, санаторий будет перепрофилирован в спа-центр и сменит название. «Шумиха в СМИ, все эти публикации про захваты и прочее негативно сказались на репутации санатория: кто поедет отдыхать в место, про которое пишут такое? — объяснил источник РБК. — К тому же хотелось бы сделать комплекс более современным: сейчас в нем еще очень много от советских времен, в негативном смысле этого слова».

Источник подтвердил планы по ликвидации юрлица. По его словам, ООО «Санаторий «Каширские роднички» не было собственником комплекса, выступая субарендатором: «Договор сублизинга был расторгнут 1 июня 2017 года, так что де-юре эта компания больше не имеет отношения к имущественному комплексу санатория. Вместе с тем весь персонал был оформлен на это юрлицо, поэтому сотрудникам в любом случае пришлось бы проходить через процедуру расторжения трудовых договоров».

Бывший сотрудник ООО «Санаторий «Каширские роднички» сообщил РБК, что расторжение трудовых отношений происходило по соглашению сторон. «[Увольняли] с выплатой существующей задолженности за август—сентябрь по зарплате. Им также выплатили две средние заработные платы», — рассказал он.

Ранее РБК сообщал о корпоративном конфликте акционеров «Каширских родничков» — совладельцев региональных энергосбытовых компаний, среди которых экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина.

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В июле и сентябре 2017 года здание санатория дважды захватывали вооруженные ЧОПы, представлявшие интересы конфликтующих сторон.

Спустя четыре дня после последней смены руководства санатория в Москве было совершено покушение на Алима Дадуева — владельца компании, которой принадлежит 32,99% ООО «Санаторий «Каширские роднички». Его автомобиль был обстрелян на проспекте Вернадского, бизнесмен был госпитализирован с огнестрельными ранениями. По словам источников РБК в следственных органах, сейчас прорабатывается версия о связи покушения с бизнес-интересами Дадуева.

Автор: Денис Пузырев.
Теги: конфликт акционеров , Марина Сечина , «Каширские роднички»
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