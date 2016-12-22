Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского

Бывший уполномоченный при президента России по правам ребенка адвокат Павел Астахов рассказал РБК, что публикация «Комсомольской правды» о смерти его друга Дмитрия Хворостовского стала причиной бессонной ночи в семье певца.​

«Всю ночь им поступали звонки. Все были на нервах. Очень страшная информация. Звонили близкие, друзья», — рассказал Астахов.

По его словам, Хворостовский «никогда не был сутяжником». «Он никогда ни с кем не судился, хотя были разные ситуации. Он принимал решение простить этих людей. Автор публикации дозвонилась до семьи, лично принесла извинения. Думаю, и в данной ситуации будет так же. Семья решит вопрос, как быть в данной ситуации. Если надо — посудимся», — констатировал он.

Астахов добавил, что «в погоне за сенсацией можно убить человека». «В последние два года вся семья и близкие, друзья живут в сложной ситуации от того, что происходит с Дмитрием. Он борется с очень тяжелой болезнью, и все об этом знают. И в этой ситуации лучше лишний раз помолиться за него, чем бросаться такой непроверенной информацией», — резюмировал адвокат.

«Комсомольская правда» опубликовала заметку о смерти Дмитрия Хворостовского в ночь на среду, 11 октября, около 01:17 мск. Однако после реакции директора певца и его жены на месте заметки о смерти появился материал «Информацию о смерти Дмитрия Хворостовского опровергли».

Редакция принесла извинения родным, близким и поклонникам Хворостовского и пообещала принять все меры, «чтобы подобное больше не повторялось». Автор заметки взяла всю вину на себя, рассказав, что получила информацию от инсайдеров, но не проверила ее.