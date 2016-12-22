«Комсомольская правда» назвала «проколом» статью о смерти Хворостовского

В редакции «Комсомольской правды» пройдет серьезный «разбор полетов» в связи с публикацией о смерти Дмитрия Хворостовского, заявила РБК шеф-редактор сайта KP.ru Олеся Носова. Автор материала при этом сослалась на «злого человека»

Дмитрий Хворостовский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Материал о смерти певца Дмитрия Хворостовского, появившийся в издании «Комсомольской правды» в ночь на 11 октября, был подготовлен штатным журналистом на основе сообщений от источников, рассказала РБК шеф-редактор сайта KP.ru Олеся Носова. По ее словам, это первый «прокол» журналиста, руководство будет разбираться в ситуации.

«Мы в этой истории будем разбираться. Мы очень сожалеем, что это произошло. И безусловно, принесем извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье. С журналистом будет проведен самый серьезный разбор полетов. Это все произошло ночью. Надо разобраться, что это были за источники. И мы все сделаем из этого выводы», — заявила Носова.

По словам Носовой, автор материала — штатный корреспондент «Комсомольской правды». «Публикация была им подготовлена на основе информации от его личных источников. С этим человеком такой прокол случился впервые», — сказала она, отказавшись назвать РБК имя автора.

Заметка под заголовком «Умер Дмитрий Хворостовский» появилась на сайте KP.ru согласно данным «Яндекса» в 01:17 мск. По состоянию на 10:00 среды, 11 сентября, по этому адресу открывается заметка под заголовком «Информацию о смерти Дмитрия Хворостовского опровергли». Она начинается словами «ранее сообщалось» без указания источника.

Редакция «Комсомольской правды» принесла извинения родным, близким и поклонникам певца за «распространение ложной информации». Глава «От редакции» обнаруживается в последнем абзаце материала под заголовком «Супруга Дмитрия Хворостовского: «Он жив, лежит рядом со мной в кровати!». «Мы примем все меры, чтобы подобное больше не повторялось», — заверили в «КП».

В той же статье есть раздел «От автора», где воспроизведен текст пользователя Facebook Елены Бодуэн, в профиле которой значится, что она работает спецкорреспондентом «Комсомольской правды». Всю вину за публикацию о смерти певца она взяла на себя. ​«Это урок большой не только мне, но и всем нашим СМИ», — сделала вывод журналистка. По словам Бодуэн, «злой человек» опубликовал эту информацию в Сети, «инсайдеры» подтвердили, а сама она написала материал, «первый раз в жизни не проверив».

​

Дмитрий Хворостовский объявил о своей болезни в июне 2015 года. Он рассказал, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. Из-за болезни выступления певца неоднократно отменялись. В декабре 2016 года Хворостовский отказался от участия в оперных постановках, но заверил, что продолжит давать концерты.