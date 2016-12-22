Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,23 57,72 EUR Нал. 68,79 68,21 USD Бирж. 57,86 -0,13 EUR Бирж. 68,44 -0,05 USD ЦБ. 58,07 -0,24 EUR ЦБ. 68,36 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4776,13 +24,19 ММВБ 2096,36 +0,45% РТС 1141,14 +0,55% Brent 56,70 +0,27% DJIA 22830,68 +0,31% Nasdaq 6587,25 +0,11% FTSE 7534,20 -0,05%
«Комсомольская правда» назвала «проколом» статью о смерти Хворостовского
Лента новостей
Сборная США впервые за 32 года пропустит чемпионат мира по футболу 10:15, Спорт ФСБ задержала подозреваемого в экстремизме за переписку в мессенджере 09:47, Политика «Комсомольская правда» назвала «проколом» статью о смерти Хворостовского 09:42, Общество ФСБ заявила о пресечении деятельности «Хизб ут-Тахрир» в Бахчисарае 09:28, Политика «Коммерсантъ» назвал причину гибели Су-24 в Сирии 09:01, Политика Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану 08:45, Политика Трамп отметил игру Малкина словами о двуглавом монстре 08:30, Общество Как СМИ и блогеры «хоронят» живых знаменитостей 08:29, Фотогалерея  Директор Приморского океанариума подал в отставку после гибели дельфина 08:03, Общество Опубликовано видео транспортировки автодорожной арки Крымского моста 07:44, Общество Выпуском The Moscow Times займется глава кейтеринговой компании 07:24, Общество В Петербурге ограничат расценки на отели в 2020 году 07:00, Бизнес Роскомнадзор заставит поисковые системы удалить Rutracker 06:56, Общество Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в США 06:32, Общество В ВСУ объяснили инцидент с перешедшим границу России украинским солдатом 06:14, Политика О шпионаже через «Касперского» США узнали от взломавших его служб Израиля 05:53, Бизнес США отправили к границам КНДР два стратегических бомбардировщика 05:36, Политика В Мексике 13 человек погибли в результате тюремного бунта 05:18, Общество На создание бесплатного Wi-Fi в Москве потратят 830 млн руб. 04:38, Технологии и медиа ООН назвала устроившие 87% казней четыре страны 04:20, Политика Трамп обсудил с советниками варианты ответа на «агрессию КНДР» 04:03, Политика СМИ узнали о планах Apple снять сериал вместе со Спилбергом 03:26, Общество Пассажиры рейса Москва — Нью-Йорк связали устроившего драку дебошира 03:01, Общество Премьер Чехии раскритиковал предложение президента оставить Крым России 02:51, Политика Директор Хворостовского опроверг сообщения о его смерти 02:35, Общество Трамп ответил заявившему о рисках третьей мировой войны сенатору 02:29, Политика Дуров объявил о появлении Telegram на русском и украинском языках 01:49, Технологии и медиа Правительство Испании отказалось признать независимость Каталонии 01:20, Политика
«Комсомольская правда» назвала «проколом» статью о смерти Хворостовского
Общество, 09:42
0
«Комсомольская правда» назвала «проколом» статью о смерти Хворостовского
В редакции «Комсомольской правды» пройдет серьезный «разбор полетов» в связи с публикацией о смерти Дмитрия Хворостовского, заявила РБК шеф-редактор сайта KP.ru Олеся Носова. Автор материала при этом сослалась на «злого человека»
Дмитрий Хворостовский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Материал о смерти певца Дмитрия Хворостовского, появившийся в издании «Комсомольской правды» в ночь на 11 октября, был подготовлен штатным журналистом на основе сообщений от источников, рассказала РБК шеф-редактор сайта KP.ru Олеся Носова. По ее словам, это первый «прокол» журналиста, руководство будет разбираться в ситуации.

«Мы в этой истории будем разбираться. Мы очень сожалеем, что это произошло. И безусловно, принесем извинения Дмитрию Хворостовскому и его семье. С журналистом будет проведен самый серьезный разбор полетов. Это все произошло ночью. Надо разобраться, что это были за источники. И мы все сделаем из этого выводы», — заявила Носова.

Как СМИ и блогеры «хоронят» живых знаменитостей Еще 9 фото
Фотогалерея

По словам Носовой, автор материала — штатный корреспондент «Комсомольской правды». «Публикация была им подготовлена на основе информации от его личных источников. С этим человеком такой прокол случился впервые», — сказала она, отказавшись назвать РБК имя автора.

Заметка под заголовком «Умер Дмитрий Хворостовский» появилась на сайте KP.ru согласно данным «Яндекса» в 01:17 мск. По состоянию на 10:00 среды, 11 сентября, по этому адресу открывается заметка под заголовком «Информацию о смерти Дмитрия Хворостовского опровергли». Она начинается словами «ранее сообщалось» без указания источника.

Редакция «Комсомольской правды» принесла извинения родным, близким и поклонникам певца за «распространение ложной информации». Глава «От редакции» обнаруживается в последнем абзаце материала под заголовком «Супруга Дмитрия Хворостовского: «Он жив, лежит рядом со мной в кровати!». «Мы примем все меры, чтобы подобное больше не повторялось», — заверили в «КП».

В той же статье есть раздел «От автора», где воспроизведен текст пользователя Facebook Елены Бодуэн, в профиле которой значится, что она работает спецкорреспондентом «Комсомольской правды». Всю вину за публикацию о смерти певца она взяла на себя. ​«Это урок большой не только мне, но и всем нашим СМИ», — сделала вывод журналистка. По словам Бодуэн, «злой человек» опубликовал эту информацию в Сети, «инсайдеры» подтвердили, а сама она написала материал, «первый раз в жизни не проверив».

Дмитрий Хворостовский объявил о своей болезни в июне 2015 года. Он рассказал, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. Из-за болезни выступления певца неоднократно отменялись. В декабре 2016 года Хворостовский отказался от участия в оперных постановках, но заверил, что продолжит давать концерты.

Авторы: Мария Истомина, Владислав Гордеев.
Теги: СМИ , публикация , опровержение
Главное
«Коммерсантъ» назвал причину гибели Су-24 в Сирии Политика
Материалы по теме
Директор Хворостовского опроверг сообщения о его смерти Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку