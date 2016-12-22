Директор Хворостовского опроверг сообщения о его смерти

Директор оперного певца Дмитрия Хворостовского опроверг сообщения СМИ о его смерти. Ранее «Комсомольская правда» написала, что певец умер в Лондоне

Дмитрий Хворостовский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Оперный певец Дмитрий Хворостовский жив и находится дома в Лондоне. Об этом директор певца Марк Хилдрю написал в сообщении «РИА Новости».

«Это полная неправда!!! Он жив и находится дома», — приводит агентство текст сообщения. Кроме того, жена Хворостовского Флоренке написала в Facebook, что ее муж здоров и находится рядом.

С опровержением также выступила работавшая с Хворостовским певица Хибла Герзмава. «Он жив, неверная информация», — написала она в своем Instagram.

После этих сообщений опровержение появилось и на официальной странице певца в Facebook. «Вопреки нескольким ошибочным сообщениям российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома. Он ждет приезда родителей в Лондон на выходных и празднования своего дня рождения с ними», — говорится в сообщении.

Ранее издание «Комсомольская правда» без указания источника информации сообщило, что Хворостовский умер. После этого в соцсетях депутат Елена Мизулина и певец Сергей Лазарев выразили свои соболезнования.

В 2015 году Хворостовский объявил, что страдает от опухоли мозга и начинает лечение. ​Из-за болезни он отменял свои выступления в Вене в сентябре 2016 года, и в декабре того же года в Москве. В декабре 2016 года Хворостовский отказался от участия в оперных постановках.

В июне 2017 года Хворостовский отменил запланированные на сезон-2017/18 выступления в Венской государственной опере, а недавно отменил выступление в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, запланированное на 26 сентября.