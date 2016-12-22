Минздрав заявил об историческом рекорде продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордных 72,5 года. Этот показатель, отметила глава Минздрава России Вероника Скворцова, за первые семь месяцев 2017 года увеличился более чем на шесть месяцев

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла своего исторического максимума, увеличившись более чем на полгода, — 72,5 года. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова, передает «Интерфакс».

​«Согласно данным Росстата за семь месяцев текущего года, продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 лет», — приводит агентство сообщение пресс-службы министерства.

Как уточнили в Минздраве, продолжительность жизни мужчин увеличилась более чем на один год — с 66,5 до 67,5 года, у женщин этот показатель составил 77,4 года.

Вместе с этим смертность в стране за первые семь месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась более чем на 2%: в России умерло на 23,7 тыс. человек меньше. В частности, смертность среди младенцев снизилась на 11,7% и составила 5,3 на 1 тыс. родившихся живыми.

«Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1 тыс. населения (за семь месяцев 2016 года — 13,0 на 1 тыс. человек)», — отметила Скворцова, подчеркнув, что показатель по младенческой смертности в некоторых регионах уже ниже пяти, «что соответствует лучшим мировым стандартам».

​В середине августа вице-премьер России Ольга Голодец уже говорила о рекордном показателе продолжительности жизни населения страны. По ее словам, она достигла отметки 72,4 года. Она пояснила, что это связано с сокращением смертности. Базовый прогноз Росстата предполагает, что продолжительность жизни россиян при рождении достигнет 73 лет к 2020 году.