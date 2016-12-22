Оппозиция заявила о планах создать коалицию независимых мундепов Москвы

Из новоизбранных в столице муниципальных депутатов может быть создана коалиция, и не одна — о намерении объединить независимых депутатов заявили Илья Яшин и команда Дмитрия Гудкова

Дмитрий Гудков и Илья Яшин​ (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

О необходимости объединения независимых депутатов Москвы написал в понедельник, 11 сентября, на своей странице в Facebook член бюро федерального политсовета движения «Солидарность» Илья Яшин. По итогам выборов 10 сентября политик прошел в состав депутатов Красносельского района столицы.

«В столице теперь действительно много приличных мундепов, но для многих это совершенно новый вызов. Нам надо наладить обмен опытом, сформировать общую повестку и стратегию, наладить коммуникацию», — поясняет в своем сообщении Яшин. Оппозиционер отмечает, что в ближайшее время он намерен обратиться к «избранным коллегам с предложением созвать конгресс независимых депутатов Москвы».

«Кроме того, в ближайшее время в [муниципальных] советах, где оппозиция взяла большинство, будут избраны независимые председатели (по моим подсчетам, их будет не меньше двадцати). Думаю, будет полезно договориться о взаимодействии и сформировать компактный «клуб председателей». Если станем держаться вместе, будет проще выдерживать давление мэрии и добиваться результатов», — уверяет Яшин.

Планы консолидировать независимых муниципальных депутатов есть и у команды Дмитрия Гудкова. «Мы с Дмитрием [Гудковым] создадим ассоциацию для муниципальных депутатов для всех желающих, кроме единороссов», — заявил 11 сентября на пресс-конференции по итогам муниципальных выборов в Москве руководитель штаба Гудкова Максим Кац.

«Мы сформировали серьезную политическую силу. Сейчас это сила номер два в Москве [после «Единой России]», — заявил на той же пресс-конференции бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. По его словам, с этой силой придется считаться. «Никакие легитимные выборы мэра в Москве без нас теперь невозможны», — резюмировал он.

Объединение независимых муниципальных депутатов Москвы — это «сложная задача», заявил РБК руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

«Но жизнь может поправить, ведь вопрос прохождения муниципального фильтра на выборах мэра Москвы — это прагматичный вопрос. Следовательно, такое объединение [ассоциация или конгресс муниципальных депутатов] все-таки может состояться», — отметил Колесников и вспомнил о соперничестве «Союза правых сил» (СПС) и «Яблока», которые, несмотря на общие идеологические ориентиры, серьезно враждовали друг с другом.



​Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин заявил РБК, что объединение муниципальных депутатов-демократов может не состояться. «Победители из оппозиционного лагеря где-то союзники, а где-то конкуренты. И даже если это объединение состоится, большой вопрос, насколько оно может быть стабильным», — считает Макаркин.

10 сентября в Москве прошли выборы депутатов местных советов. По данным главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, явка на муниципальных выборах составила 14,82%. Согласно подсчетам штаба Дмитрия Гудкова, кандидаты в муниципальные депутаты от партий ПАРНАС и «Яблоко» получили большинство мест в нескольких районах — Ломоносовском, Останкинском, Пресненском, Левобережном, Красносельском, Хамовниках, Зюзино, Измайлово, Коньково и Аэропорте. В разговоре с РБК Гудков заявил, что в 62 районах победили 266 независимых депутатов — всего в его проекте участвовали 1052 кандидата.