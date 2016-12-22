СК задержал собственника обрушившегося на людей кинотеатра в Балашихе

Правоохранительные органы установили личность собственника здания бывшего кинотеатра «Союз» в Балашихе, стена которого обрушилась в пятницу, 8 сентября. Из-за обрушения травмы получили несколько человек

Место обрушения стены кинотеатра в Балашихе (Фото: МЧС / ТАСС)

Собственник здания бывшего кинотеатра «Союз» в Балашихе, часть стены которого обрушилась на торговые ряды и привела к травмам у нескольких человек, задержан, сообщается на сайте управления СКР по Московской области.

«Следователями задержан 39-летний житель города Электросталь, являющийся собственником здания, расположенного в микрорайоне Южный города Балашиха на улице Фадеева», — говорится в сообщении.

Часть стены бывшего кинотеатра «Союз» в Балашихе обрушилась утром 8 сентября. В результате происшествия пострадали, по разным данным, от семи до десяти человек, в том числе ребенок 2010 года рождения, который был госпитализирован с места происшествия с черепно-мозговой травмой и множественными открытыми переломами костей правой и левой стопы.

У взрослых, пострадавших в результате инцидента, были диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и поверхностные ушибы.

Ранее сообщалось, что после обрушения стены здания кинотеатра в Балашихе следователи Подмосковья возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

После обрушения стены бывшего кинотеатра начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Балашихи Камалутдин Имамаев заявил «РИА Новости», что кинотеатр реконструировали незаконно, так как разрешение на строительные работы заказчик — ООО «Стройзаказ-К» — мог получить не раньше, чем через два месяца.

В пресс-службе администрации городского округа сообщили РБК, что теперь здание бывшего кинотеатра снесут «из-за угрозы жизни людям», после того как будут завершены следственные мероприятия.