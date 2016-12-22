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«Эхо Москвы» сообщило об обысках в своем псковском офисе
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«Эхо Москвы» сообщило об обысках в своем псковском офисе
Общество, 17:41
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«Эхо Москвы» сообщило об обысках в своем псковском офисе
В офисе радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове прошли обыски, а сотрудников опросили представители ОБЭП. По словам главного редактора Алексея Венедиктова, следственные действия проводятся для поиска «связанных с выборами» документов
Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

В редакции «Эха Москвы» в Пскове прошли обыски, сообщил РБК главный редактор псковского «Эха Москвы» Максим Костиков: «Они были [обыски], фактически закончился опрос сотрудников».

По словам Костикова, на прошлой неделе в псковский офис радиостанции пришли сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД России и отдела по противодействию коррупции. Правоохранители, отметил он, попросили предоставить им копии договоров с избирательным объединением «Справедливой России»

«Мы их (документы. — РБК) предоставили. Сегодня к нам пришли второй раз с обыском», — пояснил Костиков.

По его словам, сегодня были изъяты договоры «с одной из коммерческих фирм», не уточнив, о какой именно идет речь.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в разговоре с РБК пояснил, что обыски в псковском офисе «Эха Москвы» проводятся с целью поиска документов, «связанных с выборами».

«Это происходит в связи с тем, что на прошедших муниципальных выборах очень острая борьба развернулась между партией власти и объединенной оппозицией «Справедливой России», КПРФ и Партии пенсионеров, которые, по обвинениям единороссов, финансировались из некоего финансового центра, который координировал и спонсировал эту объединенную оппозицию. Так как они размещали у нас, в отличие от других областных СМИ, свою предвыборную рекламу, то они поэтому к нам и пришли», — добавил Костиков.

Накануне, 10 августа, в единый день голосования Мосгоризбирком обвинил «Эхо Москвы» в нарушении режима тишины. Председатель столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что за день до выборов в эфире радиостанции транслировался рекламный ролик Дмитрия Гудкова, чему будет дана правовая оценка. Венедиктов в комментарии РБК пояснил, что ролик с Гудковым не был агитационным и не относился к кампании политика, а лишь призывал граждан прийти на избирательные участки и проголосовать.

Руководитель штаба Гудкова Максим Кац также считает, что трансляция была законная. «На «Эхе» сегодня была агитация только за явку. Это законно. Упоминание Гудкова было, но он не баллотируется сам, он не кандидат, не партия, здесь всё в порядке», — пояснил Кац.

Явка на прошедших муниципальных выборах в Москве, по последним данным, составила 14,82%. В более чем десяти районах большинство голосов получили кандидаты от объединенной оппозиции.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина, Любовь Алтухова.
Теги: обыск , Псков , Выборы , "Эхо Москвы"
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