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В США умер создатель Росомахи
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В США умер создатель Росомахи
Общество, 14:40
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В США умер создатель Росомахи
О смерти Лена Уэйна сообщили DC Comics и Marvel, для которых он создал множество культовых персонажей, перекочевавших из комиксов на киноэкран
Лен Уэйн (Фото: Frederick M. Brown / Getty Images North America / AF)

Сценарист и редактор Лен Уэйн, придумавший для популярных комиксов компаний DC Comics и Marvel Росомаху и многих людей X, скончался в США в возрасте 69 лет.

«Он создал или отредактировал практически всех главных персонажей DC — едва ли найдется хотя бы одна грань мира издательства, к которой не притронулся бы Лен. Мне, DC и всей индустрии комиксов будет очень не хватать его», — заявила президент DC Entertainment Диана Нельсон.

Одновременно соболезнования родным и близким Уэйна опубликовала и пресс-служба Marvel.

«Вклад Лена во Вселенную Marvel в качестве сценариста, редактора и члена семьи Marvel никогда не будет забыт», — говорится в сообщении компании.

Лен Уэйн начал работу в издательском синдикате DC Comics в начале 1970-х годов и поначалу писал сценарии для очередных выпусков о приключениях Супермена и Флэша. Однако уже в 1971 году он придумал собственного супергероя, который стал известен как Болотная Тварь (Swamp Thing). На протяжении более двадцати лет этот злобный зеленый монстр оставался одной из визитных карточек DC, однако сам Уэйн в середине 1970-х переключился на работу на Marvel, где стал одним из создателей Росомахи. В 1975 году Уэйн возродил утратившую на несколько лет популярность серию «Люди Икс», добавив в команду несколько новых персонажей — Ночной Змей, Буревестник, Гроза и Колосс.

Фото: marvel.com

В конце 1970-х Уйэн вернулся в DC Comics, где работал над новыми приключениями Бэтмена, Чудо-женщины, Зеленого Фонаря, Халка и других персонажей.

В 2008 году Уйэн был включен в Зал славы премии Айснера, которая считается наиболее престижной наградой в сфере комиксов. По его комиксам снято множество блокбастеров, а знаменитый писатель Нил Гейман отозвался на его смерть так: «Он показал 12-летнему мальчишке, что комиксы могут быть настоящей литературой...Уэйн был одним из самых прекрасных людей, которых я встретил за тридцать лет работы в комиксах. Его будет так не хватать, я буду скучать по нему».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: комиксы
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