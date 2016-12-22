При ДТП с участием автобуса в Забайкалье пострадали 25 человек

В Забайкальском крае перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли восемь человек, еще 25 пассажиров пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник «Интерфакса» подтверждает эту информацию. По словам источников, всего в автобусе был 51 человек. ДТП произошло в Петровск-Забайкальском районе, на 702-м километре федеральной трассы «Байкал».
«Автобус съехал в кювет и перевернулся», — сказал источник.
Сейчас пострадавших госпитализируют. Официальных комментариев по поводу случившегося пока нет.
В Единой дежурно-диспетчерской службе района ТАСС рассказали, что число погибших увеличилось до десяти. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники экстренных служб. Они достают оставшихся людей из автобуса.