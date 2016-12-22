Полиция показала фото поддельных поясов смертников лондонских террористов

Британская полиция обнародовала фотографии поддельных поясов смертников, которые были закреплены на телах лондонских террористов. В полиции также назвали версии, почему нападавшие их использовали

Фото: Toby Melville / Reuters

Британская полиция опубликовала фотографии поддельных поясов смертников, которые были закреплены на трех террористах, устроивших нападение на людей на Лондонском мосту и на рынке Боро в ночь на 4 июня.

В заявлении лондонской полиции говорится, что у всех троих нападавших были кожаные ремни, к которым были прикреплены по три одноразовые бутылки из-под воды, обмотанные для маскировки лентой.

Представитель полиции Дин Хейдон, ведущий расследование, заявил, что прежде не встречал подобную практику использования поддельных поясов смертника террористами в Великобритании. Он предположил, что это делается для того, чтобы как можно сильнее напугать людей.

«Любой, кто видел их ночью, мог подумать, что они настоящие. Трудно сказать, что именно заставило их надеть такие пояса. Возможно, они готовились к осаде или использовали их в качестве защиты от выстрелов», — добавил он.

Хейдон также отметил смелость полицейских и людей, которые пытались дать отпор террористам. «Они видели пояса. И если вы даете отпор или стреляете в кого-то, на ком такой пояс, вы осознаете, что возможным взрывом может задеть и вас», — сказал представитель полиции.

Серия нападений на Лондонском мосту произошла в ночь на 4 июня. Сначала фургон сбил несколько человек на мосту, а затем остановился в районе находящегося рядом рынка Боро (Borough Market). Из машины вышли трое мужчин с ножами и начали нападать на людей. Все трое были застрелены полицией. Жертвами нападений стали восемь человек еще десятки пострадали. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.