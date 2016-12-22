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Полиция показала фото поддельных поясов смертников лондонских террористов
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Полиция показала фото поддельных поясов смертников лондонских террористов
Общество, 05:05
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Полиция показала фото поддельных поясов смертников лондонских террористов
Британская полиция обнародовала фотографии поддельных поясов смертников, которые были закреплены на телах лондонских террористов. В полиции также назвали версии, почему нападавшие их использовали
Фото: Toby Melville / Reuters

Британская полиция опубликовала фотографии поддельных поясов смертников, которые были закреплены на трех террористах, устроивших нападение на людей на Лондонском мосту и на рынке Боро в ночь на 4 июня.

В заявлении лондонской полиции говорится, что у всех троих нападавших были кожаные ремни, к которым были прикреплены по три одноразовые бутылки из-под воды, обмотанные для маскировки лентой.

Представитель полиции Дин Хейдон, ведущий расследование, заявил, что прежде не встречал подобную практику использования поддельных поясов смертника террористами в Великобритании. Он предположил, что это делается для того, чтобы как можно сильнее напугать людей.

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«Любой, кто видел их ночью, мог подумать, что они настоящие. Трудно сказать, что именно заставило их надеть такие пояса. Возможно, они готовились к осаде или использовали их в качестве защиты от выстрелов», — добавил он.

Хейдон также отметил смелость полицейских и людей, которые пытались дать отпор террористам. «Они видели пояса. И если вы даете отпор или стреляете в кого-то, на ком такой пояс, вы осознаете, что возможным взрывом может задеть и вас», — сказал представитель полиции.

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Серия нападений на Лондонском мосту произошла в ночь на 4 июня. Сначала фургон сбил несколько человек на мосту, а затем остановился в районе находящегося рядом рынка Боро (Borough Market). Из машины вышли трое мужчин с ножами и начали нападать на людей. Все трое были застрелены полицией. Жертвами нападений стали восемь человек еще десятки пострадали. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: теракт , полиция , Лондон , пояс смертника
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