12 июня в Москве и других городах пройдут антикоррупционные митинги. Прошлые аналогичные акции закончились масштабными задержаниями.​ Что делать, если вас задержали на митинге, кому звонить в таком случае и сколько вас могут держать в ОВД

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Как подготовиться к митингу

Собираясь на протестную акцию, возьмите с собой паспорт. Если сотрудник полиции попросит вас предъявить документ, удостоверяющий личность, покажите его из своих рук, но не отдавайте. Закон «О полиции» предполагает, что при обращении к гражданину сотрудник должен представиться, назвать свою должность, звание и номер жетона (Статья 5 Федерального закона «О полиции»). Если этого не произошло, не провоцируйте полицейского, а укажите это в протоколе. Приходите трезвыми. На митинге, как и в любом общественном месте, нельзя находиться в состоянии опьянения, а также приносить с собой алкоголь, пиротехнику и оружие. Зарядите телефон. Он понадобится вам, чтобы зафиксировать противоправные действия сотрудников полиции, если они будут, или оперативно сообщить о задержании.

Что делать во время задержания

Не оказывайте физическое сопротивление при задержании. Нарушение статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» влечет наложение штрафа или арест до 15 суток. Не предпринимайте ничего, что можно расценить как насильственные действия в отношении полиции, это грозит уголовным делом. Запомните время и обстоятельства вашего задержания, а также того, кто вас задерживает — протокол об административном правонарушении должен составляться тем же сотрудником. В автозаке вы можете свободно пользоваться телефоном. Сообщите о задержании родственникам, близким друзьям и ОВД-Инфо по бесплатным номерам 8 800 707-05-28 или 8 495 374-66-75 (о вашем задержании будет знать не только полиция, но и СМИ).

Как следует вести себя в ОВД

Помните, что срок административного задержания исчисляется с момента доставления в ОВД и не может превышать трех часов. Учитывается и дорога до отделения. В отделении у вас могут изъять предметы, относящиеся к предполагаемому правонарушению, такие как листовки или агитационные плакаты. В этой ситуации вы вправе потребовать составление протокола об изъятии в присутствии двух понятых. Закон «О полиции» предоставляет задержанному право на один телефонный разговор в целях уведомления близких о своем задержании и местонахождении. Вы можете потребовать реализацию этого права во время составления протокола. Вы можете ничего не говорить про митинг и не отвечать на связанные с ним вопросы. Конституция позволяет вам это делать. Вы также можете отказаться снятия отпечатков, фотографирования и дачи показаний до прихода адвоката.

Что нужно писать в протоколе

В протоколе следует указать все нарушения, если они были: сотрудник полиции не представился, не разъяснил вам права, вел себя некорректно, применял грубую физическую силу. Документ должен заполнять тот же сотрудник, который задерживал вас. Если это не так, об этом также стоит написать в протоколе. Внимательно перечитайте документ перед тем, как поставить свою подпись. Не забудьте перечеркнуть все пустые места в документе. Вы вправе потребовать копию протокола перед тем, как подписать его.

В нарушении каких статей вас могут обвинить и что за это будет

Чаще всего это часть 5 статьи 20.2 КоАП — нарушение установленного порядка проведения митинга. За это участнику акции полагается административный штраф от 10 до 20 тыс. руб. или обязательные работы до 40 часов. Вторая по популярности — часть 6.1 той же статьи — участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании. За ее нарушение полагается штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб., обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток. Также иногда вменяется статья 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, нарушение которой влечет штраф от 500 до 1 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток. Обвинение по этой статье, позволяет оставить вас в ОВД на ночь и отвезти в суд на следующий день.