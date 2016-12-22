Что делать, если вас задержали на митинге

Как подготовиться к митингу
- Собираясь на протестную акцию, возьмите с собой паспорт. Если сотрудник полиции попросит вас предъявить документ, удостоверяющий личность, покажите его из своих рук, но не отдавайте. Закон «О полиции» предполагает, что при обращении к гражданину сотрудник должен представиться, назвать свою должность, звание и номер жетона (Статья 5 Федерального закона «О полиции»). Если этого не произошло, не провоцируйте полицейского, а укажите это в протоколе.
- Приходите трезвыми. На митинге, как и в любом общественном месте, нельзя находиться в состоянии опьянения, а также приносить с собой алкоголь, пиротехнику и оружие.
- Зарядите телефон. Он понадобится вам, чтобы зафиксировать противоправные действия сотрудников полиции, если они будут, или оперативно сообщить о задержании.
Что делать во время задержания
- Не оказывайте физическое сопротивление при задержании. Нарушение статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» влечет наложение штрафа или арест до 15 суток.
- Не предпринимайте ничего, что можно расценить как насильственные действия в отношении полиции, это грозит уголовным делом.
- Запомните время и обстоятельства вашего задержания, а также того, кто вас задерживает — протокол об административном правонарушении должен составляться тем же сотрудником.
- В автозаке вы можете свободно пользоваться телефоном. Сообщите о задержании родственникам, близким друзьям и ОВД-Инфо по бесплатным номерам 8 800 707-05-28 или 8 495 374-66-75 (о вашем задержании будет знать не только полиция, но и СМИ).
Как следует вести себя в ОВД
- Помните, что срок административного задержания исчисляется с момента доставления в ОВД и не может превышать трех часов. Учитывается и дорога до отделения.
- В отделении у вас могут изъять предметы, относящиеся к предполагаемому правонарушению, такие как листовки или агитационные плакаты. В этой ситуации вы вправе потребовать составление протокола об изъятии в присутствии двух понятых.
- Закон «О полиции» предоставляет задержанному право на один телефонный разговор в целях уведомления близких о своем задержании и местонахождении. Вы можете потребовать реализацию этого права во время составления протокола.
- Вы можете ничего не говорить про митинг и не отвечать на связанные с ним вопросы. Конституция позволяет вам это делать. Вы также можете отказаться снятия отпечатков, фотографирования и дачи показаний до прихода адвоката.
Что нужно писать в протоколе
- В протоколе следует указать все нарушения, если они были: сотрудник полиции не представился, не разъяснил вам права, вел себя некорректно, применял грубую физическую силу.
- Документ должен заполнять тот же сотрудник, который задерживал вас. Если это не так, об этом также стоит написать в протоколе.
- Внимательно перечитайте документ перед тем, как поставить свою подпись.
- Не забудьте перечеркнуть все пустые места в документе.
- Вы вправе потребовать копию протокола перед тем, как подписать его.
В нарушении каких статей вас могут обвинить и что за это будет
- Чаще всего это часть 5 статьи 20.2 КоАП — нарушение установленного порядка проведения митинга. За это участнику акции полагается административный штраф от 10 до 20 тыс. руб. или обязательные работы до 40 часов.
- Вторая по популярности — часть 6.1 той же статьи — участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании. За ее нарушение полагается штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб., обязательные работы до 100 часов или арест до 15 суток.
- Также иногда вменяется статья 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, нарушение которой влечет штраф от 500 до 1 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток. Обвинение по этой статье, позволяет оставить вас в ОВД на ночь и отвезти в суд на следующий день.
24 мая на полтора года условно в Волгограде был осужден студент Максим Бельдинов. По версии следствия, во время акции 26 марта он пнул ногой полицейского. Бельдинов сам пришел в полицию и написал явку с повинной.
24 мая на полтора года колонии общего режима был осужден Александр Шпаков. Его обвинили в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, Шпаков в результате «возникшего у него преступного умысла» «нанес полицейскому не менее двух ударов кулаком в область головы, причинив ему тем самым физическую боль». Подсудимый признал вину, извинился перед потерпевшим, слушания длились один день. Потерпевший просил не назначать Шпакову наказание, связанное с реальным лишением свободы, прокурор Сергуняева просила для него два года заключения. Защита настаивала на приговоре, не связанном с лишением свободы, так как Шпаков обеспечивает мать и дочь, а также страдает хроническим заболеванием кровеносной системы.
18 мая был признан виновным в применении насилия к полицейскому и осужден на восемь месяцев колонии-поселения Юрий Кулий. Он признал свою вину, поэтому слушания длились один день. Прокурор Сергуняева просила для фигуранта наказание в виде двух лет лишения свободы, защитник отмечал, что подсудимому нужно назначить наказание в виде штрафа или обязательных работ, поскольку у него больные мать и бабушка, а в несогласованной акции он участвовал впервые в жизни. Следствие настаивало, что у пришедшего на акцию Кулия «внезапно возник преступный умысел», и он применил насилие к омоновцу Дмитрию Гаврютину, чтобы «воспрепятствовать его законной деятельности». По версии обвинения, Кулий взял резиновую палку Гаврютина, схватил его за плечо и сильно сжал, а затем потянул омоновца в толпу агрессивно настроенных участников акции. На суде Кулий извинился перед полицейским.