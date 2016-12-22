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Из Пушкино приостановили вывоз мусора из-за конфликта с подрядчиком
Общество, 19:10
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Из Пушкино приостановили вывоз мусора из-за конфликта с подрядчиком
Из подмосковного Пушкино уже неделю из-за спора управляющей компании и подрядчика не вывозится мусор. Подрядчик ссылается на то, что из-за закрытия одной из свалок в Московской области стоимость вывоза бытовых отходов возросла
Фото: vk.com/nashepushkino

В подмосковном Пушкино с 3 октября приостановлен вывоз мусора из большинства жилых кварталов. О сбое в работе коммунальных служб сообщили жители города в социальных сетях. Проблему подтвердил представитель районной администрации, объяснив ее сменой подрядчика по вывозу отходов из домов, которые обслуживает муниципальная управляющая компания «Объединенная дирекция жилищно-коммунального хозяйства» (ОД ЖКХ).

Ситуацию усложнило закрытие мусорного полигона Царево, объясняют бывшие подрядчики. Полигон твердых бытовых отходов в Пушкинском районе прекратил прием мусора с 1 октября. Решение об этом приняли власти Подмосковья после массовых нарушений при его эксплуатации.

Муниципальная ОД ЖКХ обслуживает две трети жилого фонда города. Договор на вывоз мусора из дворов с перевозчиком отходов ООО «Экон» истек 1 октября. Новый конкурс был назначен на 28 сентября — с максимальной стоимостью контракта 71,8 млн руб. исходя из цены 486 руб. за вывоз кубометра мусора. «Этот тариф был установлен администрацией района», — рассказал РБК директор ОД ЖКХ Александр Табатадзе.

Фото: vk.com/nashepushkino

На конкурс была подана одна заявка — от «Экона». Но оплату в 486 руб. в компании сочли слишком низкой и вышли с предложением увеличить ее до 700 руб. за кубометр, а стоимость контракта — до 109 млн руб.

«В связи с закрытием с октября полигона Царево и переориентированием мусоропотоков на полигон Тимохово наши расходы увеличились. До дня торгов мы доказывали калькуляцию своего тарифа в районной администрации», — рассказал РБК представитель «Экона». По его словам, в компании несколько дней ждали сообщения об итогах конкурса, но оно не было опубликовано. С 3 октября «Экон» перестал вывозить мусор и забрал из дворов контейнеры, говорит представитель компании. Протокол итогов тендера на сайте госзакупок до сих пор не опубликован.

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«Экон» выставил невыполнимые условия, поэтому конкурс признан несостоявшимся. Уходя, «Экон» выворачивал контейнеры с мусором прямо на площадки и увозил пустые контейнеры. Чтобы не допустить экологической катастрофы, мы заключили аварийный договор с компанией «Экологический патруль», которая приступит к зачистке города от мусора», — рассказал РБК директор «ОД ЖКХ» Александр Табатадзе.

По его словам, тариф в договоре с «Экопатрулем» составляет 600 руб. за кубометр, но общая сумма контракта осталась неизменной — 71,8 млн. То есть он будет действовать, пока подрядчик не израсходует бюджет. Кроме Тимохово отходы из Пушкинского района будут вывозиться во Владимирскую область.

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В «Эконе» отрицают обвинения в том, что сотрудники, забирая контейнеры из дворов, высыпали мусор. «Да, мы могли бы высыпать мусор, наказать таким образом ОД ЖКХ. Но мы этого не сделали. Контейнеры забрали через три дня вместе с мусором, то есть три дня в октябре возили без договора», — рассказала РБК замдиректора «Экона» Ольга Сибирцева.

В администрации Пушкинского района РБК обещали, что в ближайшее время ситуация с вывозом бытового мусора в городе стабилизируется. В частности, уже закуплены новые контейнеры.

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Учредителем и гендиректором ООО «Экологический патруль» является Маргарита Абрамян (данные СПАРК). В 2017 году компания заключила контракты с муниципальными предприятиями Пушкинского района на общую сумму почти 14 млн рублей, в том числе на 2,3 млн — с МБУ «Пушгорхоз». На сайте «Пушгорхоза» сказано, что его директором является Дмитрий Абрамян. Глава «Пушгорхоза», по словам замдиректора «Экона» Ольги Сибирцевой, является супругом Маргариты Абрамян. Это подтвердил сам Дмитрий Абрамян.

Вопрос о проблеме с мусорными свалками получил всероссийской резонанс во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня. Жители Балашихи рассказали президенту о негативной экологической обстановке из-за мусорного полигона Кучино. Российский лидер заявил, что «как можно быстрее» разберется с ситуацией. Вскоре полигон был закрыт, а в Подмосковье начались проблемы с вывозом мусора.

Автор: Юрий Завьялов.
Теги: Пушкино , мусорные полигоны
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