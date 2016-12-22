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В школьной программе введут обязательные уроки шахмат
Общество, 16:37
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В школьной программе введут обязательные уроки шахмат
По словам министра образования, один час обучения игры в шахматы в неделю может быть добавлен в программу начальной школы уже в 2018 году
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / DPA / ТАСС

В ближайшие два года в расписании занятия учащихся начальной школы должны появиться уроки шахмат, заявила, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации, глава Минобрнауки Ольга Васильева.

«Да, мы планируем ввести в ближайшие два года, может быть, даже со следующего года. Это очень простая программа: с 1 по 4 класс - один час в неделю»,- сказала Васильева, отвечая на вопрос одного из сенаторов о возможности введения обязательных уроков шахмат в школах всех регионов России.

По словам министра, программа будет построена таким образом, что любой учитель, независимо от возраста, сможет самостоятельно, «используя методическую рекомендацию», научить детей в шахматы.

Васильева подчеркнула, что ее ведомство провело большую предварительную работу и убедилось, что шахматы действительно приносят детям пользу.

«Ни для кого не новость, что игра в шахматы напрямую связана с качеством образования наших детишек. Это правда», - заявила Васильева, отметив, что в сорока регионах России школьники уже играют в шахматы, и именно эти 40 регионов «показывают совершенно другие результаты при оценках».

Гроссмейстер Сергей Карякин поддержал инициативу Минобрнауки о введении часа шахмат в расписание российской начальной школы.

«Очень рад такому решению, потому что всегда подчеркивал, что шахматы развивают логику, особенно у детей. Мне шахматы очень помогли в жизни, потому что я всегда просчитываю свои действия, как в шахматной партии на ходы вперед. Не обязательно становиться гроссмейстерами, но для того, чтобы ребенок хорошо развивался, элементарно играть в шахматы, работать за доской, считать варианты – это хорошая жизненная школа. Так что такие начинания могу только приветствовать», - привел в разговоре с РБК слова гроссмейстера его менеджер Кирилл Зангалис.

В свою очередь президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил RT, что поддерживает идею введения обязательных уроков шахмат.

«Когда я был главой Калмыкии и мы ввели шахматы в школах, успеваемость поднялась на 40%. Дети стали лучше учиться и по другим предметам, начали завоёвывать призовые места на различных олимпиадах. Шахматы позволяют развивать не только логику, но и творчество, фантазию, поскольку работают оба полушария мозга. Когда будем вводить уроки шахмат в школах, задача — не чемпионов вырастить, а сделать так, чтобы дети лучше учились по другим предметам», — сказал Илюмжинов. 

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Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина.
Теги: шахматы , Ольга Васильева
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