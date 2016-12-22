СМИ сообщили о побеге стрелка из оцепленного полицией в Подмосковье дома

Мужчине, который открыл стрельбу по прохожим в подмосковном поселке Кратово, удалось выбраться из оцепления полиции и Росгвардии и скрыться от правоохранителей, сообщают источники ТАСС и «Интерфакса». По последним данным, он ранил трех человек, один из которых скончался в больнице. Источники указывают на четырех погибших

Фото: Алексей Штокал / ТАСС

Мужчина, устроивший стрельбу в поселке Кратово в на юго-востоке Московской области, сбежал из оцепленного правоохранительными органами дома и скрылся. Об этом сообщают агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«По предварительной информации, ему удалось выбраться из дома. Он ранен», — сказал собеседник «Интерфакса». Также источник агентства добавил, что один из бойцов Росгвардии также получил легкое осколочное ранение.

Как отмечают агентства, в настоящее время правоохранители расширили зону оцепления, взяли под контроль выезд из населенного пункта и приступили к поискам мужчины.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента добавляет, что нападавший мужчина продолжает отстреливаться, слышна постоянная стрельбы и взрыв гранат. Росгвардия попыталась взять штурмом дом, в котором забаррикадировался стрелок, однако мужчина всячески оказывал сопротивление, стрелял по сотрудникам спецподразделения и бросил в их сторону две гранаты. Дом стрелка, при этом горит после штурма по всей площади.

К месту происшествия приехал начальник регионального управления МВД Виктор Пауков. Прокуратура Подмосковья уже взяла ход расследования случившегося на свой особый контроль. По факту стрельбы заведено уголовное дело по статье «убийство» (ст.105 УК РФ).

«РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СКР Елену Фокину добавляет, что дело о стрельбе было заведено по трем статьям: ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ст.222 (незаконный оборот орудия) и ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В результате стрельбы были ранены три человека. Источники ТАСС сообщают о четырех погибших, официально эта информация пока не подтверждается. СК сообщил о смерти женщины, которую доставили в больницу с пулевым ранением.

О стрелявшем известно, что он — мужчина 1967 года рождения. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник уточняет, что его зовут Игорь Зенков, и ранее он служил в структуре министерства по чрезвычайным ситуациям и увлекался поиском оружия времен Второй мировой войны.

«Предварительно установлена личность преступника — это Игорь Зенков, 1967 года рождения, ранее служивший в одном из подразделений МЧС и уволившийся по выслуге лет. У него было хобби — он собирал в лесах оружие времен Великой Отечественной войны», — сказал собеседник агентства, добавив, что оружие, из которого стрелял мужчина, могло быть собрано из находок.

Очевидцы ТАСС указывают, что «кратовский» стрелок служил в Чечне во время вооруженного конфликта. В частном доме проживает с матерью и страдает психическим расстройством.