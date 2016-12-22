В Москве задержан топ-менеджер «Роснано» за злоупотребление полномочиями

Управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова задержали в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он причинил ущерб компании на сумму 738 млн руб., а также перевел в пользу своего брата активы на 400 млн руб.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова. Его подозревают в злоупотреблении своими должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СКР).

В отношении него заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

​«Сегодня Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Службы экономической безопасности ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие считает, что на протяжении двух лет, с 2011 по 2013 год, Горьков финансировал деятельность ООО КБ «Смоленский банк» посредством размещения на постоянной основе денежных средств общества в размере от 460 млн до 740 млн руб. под видом расчетно-кассового обслуживания.

В декабре 2014 года Банк России отозвал лицензию у этой финансовой организации, в связи с чем «Роснано» потеряло более 738 млн руб. При этом из банка накануне отзыва лицензии были выведены некоторые активы — объекты недвижимости общей стоимостью 400 млн руб. — в пользу родного брата Горькова.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о предъявлении ему обвинения, следователи, в свою очередь, будут ходатайствовать о заключении его под стражу.