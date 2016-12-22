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Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии России за границей
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Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии России за границей
Общество, 11:27
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Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии России за границей
Президент России своим указом внес поправки в Положение о порядке прохождения военной службы
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Положение о порядке прохождения военной службы.

Документ, в частности, закрепляет возможность привлечения иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Российской армии, к «деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации».

Ранее прописанная в Положении норма совпадала с нормой закона «О воинской обязанности и военной службе», согласно которой военнослужащие-иностранцы могут принимать участие в «выполнении задач в условиях военного положения, а также в условиях вооруженных конфликтов», делая это в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, а также международными договорами и законодательством России.

Об участии служащих в Российской армии иностранцев в операциях за пределами территории России закон отдельно ничего не говорит. Иностранцы могут служить в Российской армии по контракту только солдатами, матросами, сержантами и старшинами и не имеют права занимать офицерских должностей.

В отличие от россиян, иностранцы при поступлении на воинскую службу не приносят присягу «на верность Отечеству», но дают обязательство «соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг».

В соответствии с законодательством, воинские формирования Вооруженных сил России, направляемые за границу для пресечения международной террористической деятельности, должны комплектоваться контрактниками на добровольной основе. В настоящее время российские военнослужащие принимают участие в военной операции в Сирии, одн​ако Минобороны не раскрывало данных о привлечении к военным действиям контрактников из числа иностранных граждан.

Автор: Евгений Калюков.
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