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В МЧС рассказали о хлопке на автостоянке перед пожаром в «Синдике»
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В МЧС рассказали о хлопке на автостоянке перед пожаром в «Синдике»
Общество, 11:01
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В МЧС рассказали о хлопке на автостоянке перед пожаром в «Синдике»
Перед пожаром на строительном рынке «Синдика» произошел хлопок на автостоянке. Следователи проверяют версию взрыва газового баллона в автомобиле, но говорить о преднамеренном поджоге пока рано
Пожар на строительном рынке «Синдика» в Москве (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Следствие проверяет информацию о том, что незадолго до возгорания на автостоянке рядом с торговым центром «Синдика» раздался хлопок, рассказал РБК источник в МЧС по Московской области и подтвердил источник в центральном региональном центре МЧС. МЧС официально эту информацию не подтверждало.

Очаг возгорания был на автостоянке, в связи с этим проверяется версия, что произошел взрыв газового баллона в автомобиле. «По факту пожара назначены десять разнообразных экспертиз», — сказал собеседник РБК в подмосковном главке МЧС.

Говорить о преднамеренном поджоге, приведшем к сгоранию всего ТЦ, пока что рано. «Рассматривать версию поджога еще рано, так как только завершили пролив конструкций», — сообщил РБК источник в МЧС по Московской области. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следствие рассматривает версию поджога ТЦ.

Очевидцы сообщали, что слышали хлопки и во время пожара.

Пожар на строительном рынке «Синдика» на МКАД. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Днем в воскресенье, 8 октября, загорелся строительный комплекс «Синдика», расположенный на 65-м км внешней стороны МКАД. Возгорание, как сообщалось, началось в складских помещениях, расположенных недалеко от подземных парковок. Пожар быстро распространился и охватил почти весь комплекс, его площадь составила около 55 тыс. кв.​ м. В итоге в здании обрушилась крыша на площади 1 тыс. кв. м. К тушению были привлечены два вертолета Ка-32 и вертолет МЧС, но ликвидировать открытое горение удалось только к 7:03 понедельника.

Эксперты из Night Frank оценили стоимость «Синдики» в 6,5 млрд руб.

При пожаре были эвакуированы 3 тыс. человек, три человека пострадали. Источник РБК в областном МЧС сообщил, что один из пострадавших был госпитализирован в НИИ Склифосовского с ожогом дыхательных путей и кожи головы. Это 55-летний мужчина.

Авторы: Дмитрий Серков, Павел Казарновский, Андрей Филатов.
Теги: МЧС , Пожар , «Синдика»
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