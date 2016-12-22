Продюсера «Убить Билла» уволили из его кинокомпании после секс-скандала

Совет директоров одной из крупнейших киностудий Голливуда The Weinstein Company принял решение об отстранении от дел одного из основателей компании известного продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.
«Совет директоров The Weinstein Company — Роберт Вайнштейн, Лэнс Маеров, Ричард Кенигсберг и Тарак Бен Аммар — определили и сообщили Харви Вайнштейну, что его работа с The Weinstein Company была незамедлительно прекращена», — говорится в сообщении кинокомпании.
Там также отмечается, что решение было принято «в свете информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна».
5 октября The New Tork Times опубликовала интервью голливудской актрисы Эшли Джадд, которая подробно рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Об аналогичных случаях рассказали еще девять женщин, восемь из которых в разное время являлись сотрудницами The Weinstein Company. Как выяснило издание, домогательства повторялись на протяжении почти трех десятилетий.
После этой публикации адвокат продюсера заявил, что обвинения его подзащитного не соответствуют действительности. Однако сам Вайнштейн не выступил с опровержением и сказал, что сожалеет о случившемся. «Я сожалею о том, как я вел себя с коллегами в прошлом. Это вызвало много боли, я искренне прошу прощения за это. Хотя я пытаюсь стать лучше, я знаю, что мне предстоит пройти долгий путь».
Харви Вайнштейн вместе со своим братом Робертом Вайнштейном основал The Weinstein Company в 70-х года прошлого века. За время своего существования кинокомпания выпустила десятки известных по всеми миру фильмов — от кино Стивена Содерберга до картин Питера Гринуэя и Педро Альмодовара.
Харви Вайнштейн был продюсером таких картин, как «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Убить Билла» Квентина Тарантино, «Умницы Уилла Хантинга» Гаса Ван Сента, «Король говорит» Тома Хупера, «Властелин колец», «Авиатора», «Мой парень — псих» и другие.