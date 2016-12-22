Минтруд предложил защитить сообщивших о коррупции на работе сотрудников

Сотрудников компаний, сообщивших о коррупции на работе в полицию, Минтруд предлагает обеспечить защитой. Например, таких сотрудников нельзя будет уволить без рассмотрения этого вопроса специальной комиссией

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Госслужащие и сотрудники частных компаний, которые расскажут руководству или правоохранителям о случаях коррупции на работе, могут получить от государства защиту, такие поправки в закон «О противодействии коррупции» подготовил Минтруд, следует из проекта документа, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из пояснительной записки, речь идет о госслужащих, сотрудниках государственных внебюджетных фондов и госкорпораций, муниципальных служащих, сотрудниках учреждений, частных предприятий, общественных и иных организаций.

​Сообщить о коррупционных правонарушениях сотрудник компании должен работодателю, органам прокуратуры либо правоохранительным органам. Они в свою очередь обязаны принять меры по поступившему сообщению, следует из законопроекта.

При этом сообщивший о коррупции получит госзащиту: государство гарантирует ему конфиденциальность как сведений о нем самом, так и сведений, указанных в его сообщении. Минтруд обещает также защиту от «неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных интересов лица» (например, сокращения отпуска, надбавок, премий или других выплат). При этом уволить такого сотрудника работодатель сможет только в течение трех лет и после рассмотрения этого вопроса на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, сообщивший о коррупции сможет рассчитывать на бесплатную юридическую помощь. Лиц, сообщивших о заведомо ложных преступлениях, привлекут к ответственности, напоминают в Минтруде.

Под содействием в борьбе с коррупцией в законопроекте предлагается понимать сообщение о дополнительных «значимых фактах» нарушений такого рода, передачу информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное преступление, или другое содействие, которое будет иметь значение для следствия.