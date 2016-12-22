Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,37 58,04 EUR Нал. 68,55 68,09 USD Бирж. 58,19 +0,49 EUR Бирж. 68,28 +0,76 USD ЦБ. 57,76 +0,18 EUR ЦБ. 67,53 -0,24 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 4592,87 -4,85 ММВБ 2093,86 +0,27% РТС 1134,30 -0,85% Brent 55,73 +0,09% DJIA 22773,67 -0,01% Nasdaq 6590,18 +0,07% FTSE 7522,87 +0,20%
Депутат рассказал о законопроекте о платной регистрации домашних животных
Лента новостей
Минтруд предложил защитить сообщивших о коррупции на работе сотрудников 08:22, Общество Депутат рассказал о законопроекте о платной регистрации домашних животных 08:09, Общество Пожарные потушили открытое горение на рынке «Синдика» на МКАД 08:08, Общество Тулеев останется главой Кузбасса до президентских выборов 08:00, Политика Сенатор заявил о риске «третьей мировой войны» из-за Трампа 07:53, Политика В Италии задержали брата напавшего на прохожих в Марселе мужчины 07:13, Общество Суд в Амурской области приговорил убийцу полицейского к 22 годам колонии 06:26, Общество СМИ назвали гражданского фигуранта дела о рекордной взятке в Минобороны 05:50, Общество Медведев заявил о готовности дать Алжиру технологии атомной энергетики 05:30, Экономика Парламентская ассамблея НАТО впервые пройдет на Украине в 2020 году 04:32, Политика Операторы предсказали удорожание путевок на 20% из-за краха «ВИМ-Авиа» 04:08, Бизнес Китайский эксперт рассказал о занижении Пекином реальных темпов роста ВВП 03:37, Экономика Израиль заявил о запуске ракеты из сектора Газа 03:36, Политика Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону локализовали 02:51, Общество Акунин объявил о завершении последнего романа о Фандорине 02:49, Общество МЧС подготовило авиацию для тушения пожара на рынке в Ростове-на-Дону 02:16, Общество Анкара «зеркально» лишила американцев виз в Турцию 01:37, Политика Эксперты оценили горящий на МКАДе рынок «Синдика» в 6,5 млрд руб. 01:32, Общество Итальянские СМИ показали фотографию подарка Берлускони Путину 01:08, Политика Сильный пожар охватил 5 тыс. кв. м вещевого рынка в Ростове-на-Дону 00:33, Общество СМИ узнали о необъявленном решении Макрона принять приглашение Путина 00:14, Политика Аналитики назвали наиболее уязвимые к низкой инфляции отрасли 00:00, Экономика Пожар на строительном рынке «Синдика» на МКАДе локализовали 08 окт, 23:39, Общество Отнимут ли роботы вашу работу: прогноз футурологов на 100 лет вперед 08 окт, 23:38, Институт риска и РБК Митинг «молчаливого большинства» в Барселоне собрал 1 млн. Фотогалерея 08 окт, 23:24, Фотогалерея  В Ростове-на-Дону на рынке произошел пожар на площади 3 тыс. кв. м 08 окт, 23:11, Общество США ответили на арест своего дипломата в Турции визовыми ограничениями 08 окт, 23:09, Политика В Судане похитили гражданку Швейцарии 08 окт, 22:26, Общество
Депутат рассказал о законопроекте о платной регистрации домашних животных
Общество, 08:09
0
Депутат рассказал о законопроекте о платной регистрации домашних животных
В ближайшее время в Госдуму могут внести законопроект, который будет устанавливать правила платной регистрации домашних животных. Новые нормы могут коснуться владельцев кошек, собак и даже рыбок
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Документ, который определит параметры платной регистрации домашних животных, может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, рассказал зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды, депутат от «Единой России» Владимир Панов, передает «РИА Новости».

Подзаконный акт, устанавливающий «правила по учету и идентификации животных», был разработан в правительстве за то время, что в Госдуме длятся летние каникулы, отметил депутат. «[Акт. — РБК] снимает один из самых главных вопросов: каким образом будет осуществляться учет и идентификация животных в субъектах», — заявил Панов, уточнив, что параллельно был разработан законопроект о ветеринарной безопасности. Оба документа будут внесены в нижнюю палату парламента вместе.

За регистрацию предполагается плата. «Но на сегодняшний день, пока мы не видим этих правил, я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь», — объяснил он.

По мнению Панова, в законопроекте должен быть предусмотрен переходный период. «Мы с вами прекрасно понимаем, что взять и сказать: «Уважаемые владельцы животных, за два дня зарегистрируйте ваше животное» — это неправильно», — подчеркнул депутат.

Законопроект также вводит добровольное чипирование. По желанию владельца животного можно будет провести чипирование питомца, что будет фиксироваться в государственном реестре животных. «Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно», — сказал депутат.

В 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» были приняты нормы, предлагающие учет и идентификацию домашних животных, а в 2016 году Минсельхоз утвердил «перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету». В него вошли собаки и кошки, мелкий рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, крупный рогатый скот, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Норма уже должна действовать на всей территории России, но без подзаконного акта не было понятно, как ее осуществлять, объяснил Панов. Без регистрации недобросовестные владельцы могут отказываться от животных, а также уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан, заключил депутат.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: домашние животные , платная регистрация
Главное
Тулеев останется главой Кузбасса до президентских выборов Политика
Материалы по теме
В Дагестане возбудили дело из-за гибели девочки от укусов собак Общество
В китайском городе Циндао запретили иметь больше одной собаки на семью Общество
Быки и кошки: как заработать на производстве ветеринарных препаратов Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку