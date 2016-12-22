Депутат рассказал о законопроекте о платной регистрации домашних животных

В ближайшее время в Госдуму могут внести законопроект, который будет устанавливать правила платной регистрации домашних животных. Новые нормы могут коснуться владельцев кошек, собак и даже рыбок

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Документ, который определит параметры платной регистрации домашних животных, может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, рассказал зампред думского комитета по экологии и охране окружающей среды, депутат от «Единой России» Владимир Панов, передает «РИА Новости».

Подзаконный акт, устанавливающий «правила по учету и идентификации животных», был разработан в правительстве за то время, что в Госдуме длятся летние каникулы, отметил депутат. «[Акт. — РБК] снимает один из самых главных вопросов: каким образом будет осуществляться учет и идентификация животных в субъектах», — заявил Панов, уточнив, что параллельно был разработан законопроект о ветеринарной безопасности. Оба документа будут внесены в нижнюю палату парламента вместе.

За регистрацию предполагается плата. «Но на сегодняшний день, пока мы не видим этих правил, я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь», — объяснил он.

По мнению Панова, в законопроекте должен быть предусмотрен переходный период. «Мы с вами прекрасно понимаем, что взять и сказать: «Уважаемые владельцы животных, за два дня зарегистрируйте ваше животное» — это неправильно», — подчеркнул депутат.

Законопроект также вводит добровольное чипирование. По желанию владельца животного можно будет провести чипирование питомца, что будет фиксироваться в государственном реестре животных. «Либо, пожалуйста, ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно», — сказал депутат.

В 2015 году в рамках закона «О ветеринарии» были приняты нормы, предлагающие учет и идентификацию домашних животных, а в 2016 году Минсельхоз утвердил «перечень видов животных, подлежащих идентификации и учету». В него вошли собаки и кошки, мелкий рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, крупный рогатый скот, лошади, ослы, мулы и лошаки.

Норма уже должна действовать на всей территории России, но без подзаконного акта не было понятно, как ее осуществлять, объяснил Панов. Без регистрации недобросовестные владельцы могут отказываться от животных, а также уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан, заключил депутат.