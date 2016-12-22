«Коммерсантъ» узнал о возвращении следователям дела экс-главы «РусГидро»

Генпрокуратура вернула в СКР дело экс-главы «РуГидро» Евгения Дода, который, по версии следствия, незаконно начислил себе премию почти на 200 млн руб. Поводом стали разночтения в финансовых экспертизах, пишет «Коммерсантъ»

Евгений Дод (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу бывшего главы ОАО «РусГидро» Евгения Дода, которого обвиняют в незаконном переводе себе на счет премий сотрудников компании почти на 200 млн руб, из-за противоречия в финансовых экспертизах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Материалы дела были возвращены в Следственный комитет (СКР). Как стало известно изданию, решение направить документы следователям принял заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Источники уточняют, что формальным поводом для возврата для доследования стали противоречия в данных финансово-экономических экспертиз, которые проводились следствием и стороной защиты.

Адвокаты Евгения Дода, пишет газета, считали, что данные второй экспертизы опровергают позицию следствия о виновности их подзащитного. Собеседники издания подчеркивают, что следствие рассчитывает быстро устранить все несостыковки и направить материалы снова в прокуратуру.

Евгений Дод, возглавлявший «РусГидро» до августа 2015 года, проходит по одному делу с главным бухгалтером компании Дмитрием Финкелем. Они были арестованы в июне 2016 года и обвиняются в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Следователи считают, что они фальсифицировали финансовую отчетность компании за 2013 год. Дод с помощью Финкеля начислил самому себе по итогам работы за год премию в размере 353,21 млн руб., завысив размер вознаграждения примерно на 73 млн руб. Премии также могли незаконно получить и другие топ-менеджеры «РусГидро». Общая сумма претензий из-за завышенных премий к Доду составила 706 млн руб.

Позднее следствие переквалифицировало действия Дода И Финкеля на статью о растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Свою вину фигуранты не признают.