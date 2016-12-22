Брат чемпиона по боям ММА обратился к властям Чечни

Старший брат чемпиона мира по ММА ​Мурада Амриева Зураб обратился к властям Чечни и «инициаторам розыска» своего брата. «Если у вас есть претензии, давайте встретимся на нейтральной территории», — заявил он

Мурад Амриев (Фото: Head Hunter Fight Promotion / YouTube)

Старший брат чемпиона мира по смешанным боевым искусствам (ММА) Мурада Амриева, задержанного в Белоруссии и переданного чеченским полицейским, Зураб Амриев в эфире программы «Истории дня» на телеканале РБК обратился к властям Чечни, предложив им встретиться на нейтральной территории для обсуждения ситуации.

Зураб Амриев рассказал, что в свое время его обвинили в покушении на сотрудника чеченской полиции Магомеда Дашаева. «Меня обвинили в покушении или подготовке покушения на этого полицейского. С этого все и началось. Я с 2007 года живу не в Чечне. Сначала жил в Польше, потом в Германии. Покушение на Дашаева я не участвовал», — сказал Зураб Амриев.

При этом он подчеркнул, что возвратиться в Чечню для него будет означать проигрыш. «Если я вернусь, добавится еще один заложник, но ничего не изменится. Брат рассказывал мне подробно про то, как полиция его похитила, пытала, била током, подвешивала за наручники», — добавил собеседник.

Он добавил, что готов встретиться с властями Чечни на нейтральной территории. «Если это возможно, мы бы могли встретиться и прийти к пониманию. Я обращаюсь к инициатору этого розыска, ко всем тем, кто в этом участвовал, к Дашаеву — Мурад не виновен. Вы это прекрасно знаете. Если у вас есть претензии, давайте встретимся на нейтральной территории, все обсудим», — сказал Зураб Амриев.

Мурад Амриев был задержан накануне в Белоруссии и передан чеченской полиции, которая разыскивала его по обвинению в использовании заведомо подложного паспорта. 9 июня родители Мурада написали письмо главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову и омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором попросили их разобраться в деле их сына.