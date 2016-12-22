Шестому задержанному по делу о митингах 26 марта предъявили обвинение

В суд направили ходатайство об аресте шестого фигуранта дела о митингах 26 марта — Дмитрия Борисова, которого СК обвинил в нанесении «двух ударов ногой по голове сотруднику полиции»

Дмитрий Борисов (Фото: Дмитрий Борисов / Facebook)

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения Дмитрию Борисову, шестому задержанному по делу об антикоррупционных митингах 26 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 26 марта в ходе несанкционированного митинга «он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции».

Адвокат Борисова Николай Фомин рассказал «Медиазоне», что относительно того, какие именно действия вменяют его подзащитному, пока «противоречивые сведения».

Ходатайство об аресте жителя Борисова было направлено следствием в суд, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. «В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Борисова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Ранее ТАСС со ссылкой на Цареву сообщил, что «Басманный суд Москвы сегодня санкционировал арест Дмитрия Борисова — шестого участника прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов». Агентство приводило слова Юноны Царевой, которая заявила: «По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Борисова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, то есть до 1 августа». В этой новости РБК ссылался на ТАСС, сообщая, что Борисов уже арестован. Как РБК пояснила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, суд по делу Дмитрия Борисова еще не состоялся, был арестован его однофамилец. «Это была ошибка — практически полный тезка проходил по другому делу», — сказала Царева. Она отметила, что слушание дела Дмитрия Борисова пройдет 9 июня, в пятницу. РБК приносит извинения своим читателям.

Дмитрий Борисов был задержан утром в четверг, об этом сообщала «Медиазона» со ссылкой на его мать Ирину. Она рассказала изданию, что ранним утром в квартире был проведен обыск, а затем Борисова увезли следователи.



«Его обвиняют, что 26 марта на шествии, часов в 16, он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», — рассказала мать активиста «Медиазоне».

Следователь сообщил женщине, что противозаконные действия Борисова якобы были зафиксированы на видео.«Видео обещали показывать сыну уже при допросе, а потом предупредили, что не надо общаться со СМИ», — рассказала Борисова РБК.

26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. Они были согласованы в 24 городах, организаторы заявляли об акциях в ста российских городах, только в Москве в митинге приняли участие 20-25 тыс. человек, заявляли организаторы (МВД заявило о 8 тыс. участников). Митинги прошли под названием «Он вам не Димон», таким же как и фильм-расследование Фонда борьбы с коррупицей (ФБК) Алексея Навального о премьер-министре Дмитрия Медведева, который через разные фонды владеет недвижимостью и имуществом общей стоимостью около 70 млрд руб.

Всего в Москве полицейские задержали более 1 тыс. человек, задержания проходили и в других городах. Пока что обвинительные приговоры были вынесены только двум задержанным. 24 мая суд признал участника митинга 26 марта Александра Шпакова виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), его приговорили к полутора годам колонии общего режима. Сам Шпаков свою вину признал. 18 мая Тверской суд Москвы по аналогичной статье приговорил к восьми месяцам колонии-поселения актера Юрия Кулия, также признавшего свою вину.