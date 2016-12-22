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Шестому задержанному по делу о митингах 26 марта предъявили обвинение
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Шестому задержанному по делу о митингах 26 марта предъявили обвинение
Общество, 12:41
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Шестому задержанному по делу о митингах 26 марта предъявили обвинение
В суд направили ходатайство об аресте шестого фигуранта дела о митингах 26 марта — Дмитрия Борисова, которого СК обвинил в нанесении «двух ударов ногой по голове сотруднику полиции»
Дмитрий Борисов (Фото: Дмитрий Борисов / Facebook)

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения Дмитрию Борисову, шестому задержанному по делу об антикоррупционных митингах 26 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 26 марта в ходе несанкционированного митинга «он нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции».

Адвокат Борисова Николай Фомин рассказал «Медиазоне», что относительно того, какие именно действия вменяют его подзащитному, пока «противоречивые сведения».

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Ходатайство об аресте жителя Борисова было направлено следствием в суд, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. «В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Борисова меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Ранее ТАСС со ссылкой на Цареву сообщил, что «Басманный суд Москвы сегодня санкционировал арест Дмитрия Борисова — шестого участника прошедшей в Москве 26 марта несанкционированной акции, обвиняемого в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов». Агентство приводило слова Юноны Царевой, которая заявила: «По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Борисова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, то есть до 1 августа». В этой новости РБК ссылался на ТАСС, сообщая, что Борисов уже арестован. Как РБК пояснила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, суд по делу Дмитрия Борисова еще не состоялся, был арестован его однофамилец. «Это была ошибка — практически полный тезка проходил по другому делу», — сказала Царева. Она отметила, что слушание дела Дмитрия Борисова пройдет 9 июня, в пятницу. РБК приносит извинения своим читателям.

Дмитрий Борисов был задержан утром в четверг, об этом сообщала «Медиазона» со ссылкой на его мать Ирину. Она рассказала изданию, что ранним утром в квартире был проведен обыск, а затем Борисова увезли следователи.

«Его обвиняют, что 26 марта на шествии, часов в 16, он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», — рассказала мать активиста «Медиазоне».

Следователь сообщил женщине, что противозаконные действия Борисова якобы были зафиксированы на видео.«Видео обещали показывать сыну уже при допросе, а потом предупредили, что не надо общаться со СМИ», — рассказала Борисова РБК.

26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги. Они были согласованы в 24 городах, организаторы заявляли об акциях в ста российских городах, только в Москве в митинге приняли участие 20-25 тыс. человек, заявляли организаторы (МВД заявило о 8 тыс. участников). Митинги прошли под названием «Он вам не Димон», таким же как и фильм-расследование Фонда борьбы с коррупицей (ФБК) Алексея Навального о премьер-министре Дмитрия Медведева, который через разные фонды владеет недвижимостью и имуществом общей стоимостью около 70 млрд руб.

Всего в Москве полицейские задержали более 1 тыс. человек, задержания проходили и в других городах. Пока что обвинительные приговоры были вынесены только двум задержанным. 24 мая суд признал участника митинга 26 марта Александра Шпакова виновным в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), его приговорили к полутора годам колонии общего режима. Сам Шпаков свою вину признал. 18 мая Тверской суд Москвы по аналогичной статье приговорил к восьми месяцам колонии-поселения актера Юрия Кулия, также признавшего свою вину.

Список осужденных участников антикоррупционной акции Навального 26 марта

24 мая на полтора года условно в Волгограде был осужден студент Максим Бельдинов. По версии следствия, во время акции 26 марта он пнул ногой полицейского. Бельдинов сам пришел в полицию и написал явку с повинной.

24 мая на полтора года колонии общего режима был осужден Александр Шпаков. Его обвинили в применении насилия в отношении полицейского. По версии следствия, Шпаков в результате «возникшего у него преступного умысла» «нанес полицейскому не менее двух ударов кулаком в область головы, причинив ему тем самым физическую боль». Подсудимый признал вину, извинился перед потерпевшим, слушания длились один день. Потерпевший просил не назначать Шпакову наказание, связанное с реальным лишением свободы, прокурор Сергуняева просила для него два года заключения. Защита настаивала на приговоре, не связанном с лишением свободы, так как Шпаков обеспечивает мать и дочь, а также страдает хроническим заболеванием кровеносной системы.

18 мая был признан виновным в применении насилия к полицейскому и осужден на восемь месяцев колонии-поселения Юрий Кулий. Он признал свою вину, поэтому слушания длились один день. ​Прокурор Сергуняева просила для фигуранта наказание в виде двух лет лишения свободы, защитник отмечал, что подсудимому нужно назначить наказание в виде штрафа или обязательных работ, поскольку у него больные мать и бабушка, а в несогласованной акции он участвовал впервые в жизни. Следствие настаивало, что у пришедшего на акцию Кулия ​«внезапно возник преступный умысел», и он применил насилие к омоновцу Дмитрию Гаврютину, чтобы «воспрепятствовать его ​законной деятельности». По версии обвинения, Кулий взял резиновую палку Гаврютина, схватил его за плечо и сильно сжал, а затем потянул омоновца в толпу агрессивно настроенных участников акции. На суде Кулий извинился перед полицейским.

Автор: Павел Казарновский
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