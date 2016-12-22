The Times рассказало об обучающем террористов спортзале в Лондоне

Как рассказали The Times источники, как минимум двое мужчин, которые совершили теракты в центре Лондона в ночь на воскресенье, 4 июня, обучались в тренажерном зале Ummah Fitness в городском районе Илфорд на востоке Лондона. Это 27-летний Хурам Бутт, которого, указывает издание, регулярно видели среди работающих на стойке регистрации клуба, и 22-летний Юсеф Загба, который ходил в тренажерный клуб на занятия.
The Times стало известно, что с 2015 года британские власти были осведомлены о личности человека (его имя издание не приводит по юридическим причинам), который готовил джихадистов в тренажерном зале в Илфорде. Источник издания эту информацию подтвердил.
По словам председателя британской Ассоциации пакистанских христиан Уилсона Чаудри, он был знаком с этим человеком. Он, отмечает Чауди, хвастался тем, что «готовит джихадистов».
«Он пытался обратить меня, хвастаясь своими силами. Он схватил меня за руку и вывернул ее, а также рассказал мне о своих занятиях, которые включали в себя обучение обращения с оружием и ножами.<...> После этого он показали мне изображения на своем телефоне, угрожая словами «смотри, я тренирую джихадистов»., — приводит издание слова Чауди.
Источник издания уточнил, что этого человека не было среди нападавших на Лондонском мосту, однако тем не менее, он был «фанатиком и хулиганом».
Также ранее The Times опубликовало видеозапись, на которой видна встреча трех террористов, совершивших атаку на Лондонском мосту, — Юсефа Загбы, Хурама Бутта и Рашида Редуана — 29 мая у тренажерного зала Ummah Fitness Center в Баркинге. Сама запись была передана полиции. На дверях центра после обысков, которые прошли накануне, 8 июня, появилось объявление, что помещение тренажерного зала было конфисковано у хозяина.
Сам тренажерный зал Ummah Fitness, по информации издания, был открыт Аделем и Сейджилом Шахид, бывшими членами запрещенной в Великобритании группировки Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар, которую возглавлял человек, имевший в Буттом тесные связи.
Два теракта в центре Лондона произошли в ночь на 4 июня. Фургон, который двигался по Лондонском мосту, совершил наезд на пешеходов, после чего продолжил движение и проехал до рынка Боро. Там машина остановилась, из нее вышли трое мужчин, которые начали атаковать прохожих охотничьими ножами. Все нападавшие были застрелены полицией. На телах мужчин позже обнаружили муляжи взрывных устройств. В результате произошедшего погибли семь человек, еще 50 человек пострадали.
Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».