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СК связал смерть пациента скорой с протестами в Петербурге
Общество, 00:22
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СК связал смерть пациента скорой с протестами в Петербурге
Следственный комитет возбудил уголовное дело о смерти женщины, к которой не успела приехать скорая помощь. Машина с медиками оказалась заблокирована из-за несанкционированной акции протеста
Фото: Алексей Белкин / ТАСС

В Санкт-Петербурге скорая помощь, ехавшая к умирающей пожилой женщине, опоздала на вызов из-за заблокированной протестующими дороги. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело, говорится в сообщении регионального управления ведомства.

Как сообщает «Фонтанка», инцидент произошел вечером 7 октября. Вызов поступил к медикам из квартиры на Колокольной улице. Там стало плохо 55-летней женщине. На вызов была направлена скорая из Мариинской больницы. Однако на Невском проспекте медики столкнулись с митингующими, которые перекрыли проезжую часть. После этого вызов был передан другой машине скорой помощи, однако к тому моменту, как врачи добрались до квартиры, женщина уже скончалась.

Правоохранительные органы после смерти женщины начали проверку. «Следователям бригада заявила, что оперативно доехать им помешали толпы людей, вышедшие на проезжую часть в ходе несанкционированной акции протеста», — поясняет «Фонтанка». По данным издания, в квартиру к погибшей были направлены сотрудники Следственного комитета. Как стало известно позднее, СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщает «5 канал», информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе петербургского комитета здравоохранения. «Вызов с Колокольной улицы на центральную подстанцию скорой помощи поступил в 18:48. На углу Невского и Литейного проспектов проезд скорой оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду скорой со стороны Владимирского проспекта», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», путь с центральной станции скорой на Колокольную улицу обычно занимает около двух минут. Однако, поскольку движение было ограничено, путь скорой занял около 16 минут.

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге. Фоторепортаж Еще 12 фото
Фотогалерея

Во время акции сторонников Навального в Санкт-Петербурге порядка 40 человек были были задержаны за нарушение правил дорожного движения на Литейном проспекте. Во время митинга они вышли на проезжую часть, заблокировав движение. После устной беседы полиция их отпустила.

На акции в поддержку Навального в Санкт-Петербурге прошли задержания
Политика

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге начался на Марсовом поле в 18:00. Позднее его участники прорвали оцепление полиции и попытались попасть на Невский проспект, чтобы пройти шествием до площади Восстания. В результате часть улиц в городе оказалась перекрыта. На акции были задержаны двое активистов штаба Навального, которых оштрафовали по ст 20.2 КоАП (нарушение порядка организации митинга) на 20 тыс. руб.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Санкт-Петербург , протесты , Скорая помощь
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