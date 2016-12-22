СМИ узнали о готовящейся сделке со следствием генерала СКР из дела Шакро

Экс-заместитель главы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров – фигурант дела о взятке от Шакро Молодого – начал давать показания на предполагаемых подельников и готовится заключить досудебное соглашение, узнал «Коммерсантъ»

Денис Никандров (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Бывший заместитель главы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, обвиняемый в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), начал переговоры о заключении досудебного соглашения. Об этом сообщает в пятницу, 8 сентября, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела.

По информации издания, условием для заключения сделки стало получение от Никандрова новой информации, изобличающей его самого и его предполагаемых подельников. В частности, Никандров раскрыв для ФСБ схему получения взяток через банковские карты, оформленные в одном из европейских кредитных учреждений.

Источник уточнил, что такие карты были обнаружены при обысках и изъяты у всех трех фигурантов данного дела, включая Никандрова, летом 2016 года. Однако тогда все держатели карт отказались объяснять сотрудникам ФСБ их происхождение. Банк-эмитент долго не раскрывал информацию, ссылаясь на банковскую тайну, уточняет газета. В итоге ФСБ смогло установить лишь то, что карты использовались обвиняемыми для приобретения различных товаров и оплаты услуг, после чего регулярно пополнялись неизвестными лицами.

«Коммерсантъ» подчеркивает, что досудебное соглашение пока не заключено, но информация генералом Никандровым ФСБ уже предоставлена. Представители Никандрова в разговоре с «Коммерсантом» отметили, что «карточная» тема в уголовном деле действительно присутствует. Сделка с генпрокуратурой, по их данным, не заключена.

Благодаря соглашению генерал Никандров может быть переведен из СИЗО под домашний арест и получить минимальный срок, добавляет газета.

Накануне о том, что Никандров начал давать показания на других фигурантов расследования, сообщал также «Росбалт». «Он [Никандров] тесно сотрудничает со следствием, не исключено заключение досудебного соглашения», — рассказывал один собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Трое высокопоставленных следователей СКР — руководитель службы безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и заместитель руководителя столичного главка Денис Никандров — были задержаны в июле 2016 года. По версии правоохранительных органов, они получили от Шакро Молодого взятку за послабление обвинения его подельнику Итальянцу.