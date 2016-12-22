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Суд не будет наказывать главу ВЦИОМа за рассуждения о «2% дерьма»
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Суд не будет наказывать главу ВЦИОМа за рассуждения о «2% дерьма»
Общество, 17:52
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Суд не будет наказывать главу ВЦИОМа за рассуждения о «2% дерьма»
Останкинский суд Москвы не поддержал иск о защите чести и достоинства ростовских шахтеров к гендиректору ВЦИОМа Валерию Федорову. В иске шла речь о рассуждениях о «2% дерьма» — так телеведущий Владимир Соловьев назвал протестующих
Валерий Федоров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Иск отклонили

Останкинский районный суд Москвы отклонил иск о защите чести и достоинства, который шахтеры из Ростовской области подали к главе ВЦИОМа​ Валерию Федорову и телеканалу «Дождь». Такое решение приняла судья Валерия Беднякова, передает корреспондент РБК. Истцы — группа шахтеров из города Гуково, протестующих против задержек зарплат, и поддерживающий их директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Они требовали у Федорова извиниться за его ответ на реплику ведущего Владимира Соловьева о «2% дерьма» во время интервью на «Дожде».

Соловьев так оценил долю в обществе людей, выходящих на митинги против власти. Глава ВЦИОМа в ответ заявил, что подобного «дерьма» — людей, негативно относящихся к политике президента Владимира Путина и «отчасти к его персоне», — больше, около 15%. Инициативная группа сочла это высказывание «публичным оскорблением многочисленной социальной группы, выступающей против несправедливости политического и экономического строя России и стремящейся его изменить».

После подачи иска Федоров прислал инициативной группе письмо, в котором отказался считать оскорблением фразу о «2% дерьма». Он заявил, что своим высказыванием не хотел никого обидеть и сочувствует проблемам бастующих работников шахт.

«Моральная сатисфакция»

Представитель истцов Кирилл Сердюков в суде ссылался на заключение лингвиста, который пришел к выводу, что Федоров оскорбительно охарактеризовал конкретную группу лиц — россиян, настроенных против действующей власти. К ним в том числе относятся и гуковские шахтеры, указывал он: «Заметьте: люди, которые три года не получают зарплату, ничего не просят. Они добиваются одного: моральной сатисфакции. Чтобы их не называли мерзким словом».

Истцы зря восприняли слово «дерьмо» на свой счет, настаивали в суде представители ответчиков. Федоров оценивал не участников протеста, а их количество, убежден его адвокат Александр Иванов: «Ни к какой группе людей, которая могла бы быть охарактеризована проверяемыми признаками, это слово не относилось».

Речь не может идти о распространении порочащих сведений, указывала руководитель юридической службы «Дождя» Екатерина Назарова. По ее словам, высказывание главы ВЦИОМа, что протестующие являются дерьмом, было не утверждением факта, а мнение, которое невозможно проверить на соответствие действительности. «Чтобы речь шла о нарушении чести и достоинства, распространенные сведения должны носить фактологический характер, а не быть суждением или оценкой. Они должны быть признаны недостоверными, и главное, они должны порочить конкретное физическое лицо, которое можно идентифицировать. В данном случае нет оснований считать, что сами истцы непосредственно затронуты этим высказыванием», — указала юрист. К тому же Федоров во время интервью дважды ответил «нет» на прямой вопрос, считает ли он лично дерьмом людей, которые «выходят на улицу и протестуют».

«Почему вы так уверены, что мы не входим в эти 15%? Это, на минуточку, 22 млн человек. Шестая часть населения России», — парировала одна из истиц Татьяна Авачева.

«Стилистическое единообразие»

Фраза о дерьме была произнесена «с интонацией закавыченности» и представляла собой парафраз реплики Соловьева. К тому же бранное слово Федоров произнес, предварительно извинившись, подчеркивал адвокат Иванов. Термин «дерьмо» ввел в дискуссию Соловьев, и глава ВЦИОМа лишь последовал его примеру — это было нужно, чтобы «остаться верным правилу стилистического единообразия дискуссии» и сэкономить время, настаивал юрист: «Жанр интервью предполагает краткие суждения. Там не место долгим монологам. Иначе Валерию Валерьевичу пришлось бы пуститься в долгие объяснения».

Истцы просили суд привлечь к иску в качестве соответчика Владимира Соловьева, в чем суд им отказал: в рамках производства по текущему иску судья сочла это невозможным. Также они требовали пригласить в суд эксперта-лингвиста. «Мы посвятили целый час заседания дискуссии о правилах русского языка. На вопросы, обладают ли стороны специальными познаниями для такой дискуссии, ответ был отрицательным», — обосновал Сердюков.

«Мы все разговариваем сейчас на русском языке, и нам отсутствие эксперта не мешает. В ваших ходатайствах масса запятых и прочих знаков препинания, и мы прекрасно знаем, что они значат и как их читать. Работа юриста — устанавливать смысл законодательства, которое тоже на русском языке изложено», — парировал Иванов. «Эксперт не ответит нам на вопрос, почему истцы относят те или иные высказывания на свой счет», — добавила Назарова. Суд постановил отклонить ходатайство, поскольку рассмотрение иска не требовало специальных познаний.

«Мы прослушали огромную бессвязную речь представителя Федорова и поняли, что нас просто хотят утопить в казуистике. Еще мы поняли, что извиняться Федоров не собирается. Но он должен это сделать. Этим словом было высказано отношение власти к простым людям. Если бы оно было другим, то и протестов бы не было», — заявила истица Авачева.

«От телевидения зависит мышление нашей молодежи, поэтому люди должны отвечать за то, что там произносится», — добавила вторая истица Галина Коренева. «Вы, наверное, готовите дома?» — поинтересовалась у нее судья Беднякова. «Конечно», — ответила Коренева. «А если вы услышите по телевизору, что многие люди плохо готовят, вы отнесете это на свой счет?» — «А почему я должна относить это на свой счет? Это их личное дело».

«Вы просто хорошо готовите», — поддержал истицу Сердюков. «Действительно, мои близкие не жалуются», — заключила Коренева.

Инициативная группа была создана шахтерами, работающими на предприятиях группы «Кингкоул» в Ростовской области. Шахты «Кингкоул» находятся на разной стадии банкротства, и горняки уже несколько лет протестуют против невыплаты зарплат. Дебиторская и кредиторская задолженность «Кингкоул», по данным прокуратуры, превышает 1 млрд руб., а общая задолженность шахтерам в гуковском филиале компании (зарплата, дополнительные выплаты, пайковый уголь) составила порядка 374 млн руб., рассказали РБК представители инициативной группы. При попытках выехать на протесты в Москву в декабре шахтеры были задержаны полицией.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова.
Теги: ВЦИОМ , иск о защите чести и достоинства , Валерий Федоров
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