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В РПЦ сочли недостаточным строительство 200 новых храмов в Москве
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В РПЦ сочли недостаточным строительство 200 новых храмов в Москве
Общество, 18:36
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В РПЦ сочли недостаточным строительство 200 новых храмов в Москве
Глава РПЦ заявил, что программа строительства 200 новых храмов в Москве показала, то этого числа новых церквей для столицы будет недостаточно. С 2010 по 2017 год в рамках «Программы-200» в Москве было построено 40 храмов
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Патриарх Кирилл во время встречи с главами дипмиссий стран Латинской Америки заявил, что 200 новых храмов для Москвы недостаточно, передает «Интерфакс». По его словам, такое число храмов не сможет вместить всех верующих столицы.

«Только сейчас мы начинаем понимать, что 200 будет недостаточно. Мы только открываем храм, а там уже места нет», — сказал глава РПЦ.

Патриарх также рассказал, что в рамках «Программы-200» в столице уже открыли 40 храмов.

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«Программа-200» стартовала в 2010 году. Ее идейным вдохновителем был также патриарх Кирилл: нехватка церквей в Москве стала одной из первых тем, которую патриарх обсудил с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым после своей интронизации в 2009 году. Во время этой встречи патриарх Кирилл обратил внимание на то, что в столице наименьшее среди всех регионов России число храмов в пересчете на число жителей.

Однако подписывал распоряжение, регулирующее выделение участков под строительство, уже не Лужков, которого к этому моменту отправили в отставку, а бывший глава Стройкомплекса Москвы Владимир Ресин, который в этот момент был врио мэра столицы. Нынешний мэр Москвы Сергей Собянин также поддерживает программу.

Для сбора частных пожертвований на строительство храмов по программе «200 храмов» в январе 2010 года финансово-хозяйственным управлением (ФХУ) РПЦ был учрежден Фонд поддержки строительства храмов города Москвы. Он заключает договор с благотворителями «О пожертвовании на строительство» и перечисляет деньги.

Широкую известность получила в Москве история противостояния сторонников и противников строительства храма в парке «Торфянка» в Лосиноостровском районе. Этот храм должны были построить в рамках «Программы-200».

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По мнению активистов, районная управа провела с грубыми нарушениями общественные слушания по вопросу строительства храма и, по сути, сфабриковала их результаты: местных жителей, как они утверждали, не пригласили на слушания. Они подали в суд на управу района, судились с представителями РПЦ и застройщиками. В итоге активисты отозвали свой иск к управе и представителям РПЦ, а в церкви в конце июля заявили, что готовы рассмотреть вопрос о переносе храма в другое место.

В итоге мэрия предложила под строительство новое место в районе железнодорожной станции Лосиноостровская.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Москва , мэрия , патриарх Кирилл , храмы
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