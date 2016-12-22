Скворцова рассказала о снижении числа пьющих и курящих россиян
Общество, 15:48
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Скворцова рассказала о снижении числа пьющих и курящих россиян
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что число пьющих россиян за последние годы уменьшилось в 3,5 раза, а курящих — на 13,5%. При этом любителей физкультуры в России стало больше на 18%
Вероника Скворцова
Министр в своем выступлении ссылалась на данные исследования Генерального соглашения о торговле услугами (ГАТС), которое изучило частоту курения взрослых россиян. «Было показано существенное, более чем на 20%, сокращение курения за последние годы в нашей стране», — сказала Скворцова.
При этом аналогичное исследование проводилось и среди более молодой части россиян. Там показатели еще лучше — количество курильщиков уменьшилось в 3,5 раза, отметила глава Минздрава.
По ее словам, уменьшилось число россиян, которые употребляют алкоголь, — на 13,5%. При этом она добавила, что «достаточно резко» повысилась приверженность к активному образу жизни и занятиям физкультурой — на 18%, заключила она.
Накануне Роспотребнадзор также заявил, что по итогам 2016 года в России стали меньше пить. В ведомстве назвали самые пьющие регионы страны: лидером по числу пристрастных к алкоголю людей оказалась Магаданская область. При этом меньше всего, как оказалось, пьют в республиках Северного Кавказа. В то время как в Магадане средний объем продаж алкоголя составил 14,1 л на душу населения, в Чечне и Ингушетии этот показатель едва достиг 0,1 л.
В середине мая Левада-центр исследовал вопрос отношения российского общества к алкоголю. По данным социологов, около 29% россиян никогда не употребляют алкогольных напитков, еще 30% делают это реже, чем раз в месяц. При этом выпивают примерно один раз в месяц 16% россиян, еще 18% — один-два раза в месяц. Несколько раз в неделю алкоголь употребляют 6% россиян.
До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выяснила, что по итогам 2016 года Россия не является самой пьющей в мире страной. Мировыми лидерами по потреблению алкоголя стали жители Литвы. По данным ВОЗ, за год литовец в среднем выпивает 16 л алкоголя в пересчете на чистый этанол. Второе место в списке самых пьющих стран заняла Белоруссия — там на одного жителя в среднем приходится 15 л выпитого алкоголя. Третье место заняла Латвия, жители которой в среднем выпивают за год 13 л алкоголя.
В этом списке Россия заняла только четвертое место и разделила его с Польшей, где средний житель выпивает в год 12 л спирта.