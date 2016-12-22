Возрастной порог: пенсионное обеспечение в России и за рубежом
Общество, 15:58
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Возрастной порог: пенсионное обеспечение в России и за рубежом
О том, как обстоят дела с пенсионным обеспечением в зарубежных странах, — в видеообзоре РБКМинистр экономического развития России Максим Орешкин опроверг сообщения о прогнозе нулевого роста пенсий. Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что пенсия в скором времени может вырасти до двух прожиточных уровней. Каков размер пенсий в других странах и на каком месте по уровню жизни пожилых людей находится Россия — в материале РБК.