С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с американским спутником

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с американским спутником связи Echostar 21, сообщает «Роскосмос». Пуск был произведен в 06:45 мск.

«Есть отделение первой ступени Протон-М. Двигатели второй ступени вышли на режим. Полет нормальный», — сообщает российское космическое агентство. Спустя еще несколько минут «Роскосмос» сообщил, что головной блок выведен на расчетную орбиту.

Сегодняшний пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» — первый после годового перерыва, объявленного после неудачного старта со спутником Intelsat 31. Тогда при запуске возникли отклонения в работе носителя, в том числе произошло преждевременное отключение двигателя из-за того, что вторая ступень отработала менее положенного. Тем не менее космический аппарат был успешно выведен на орбиту.

Первый после перерыва запуск планировался на конец декабря 2016 года. Однако тогда старт был перенес по техническим показателям (были обнаружены отклонения в работе двигателей). Позднее сообщалось, что пуск должен был состояться 29 мая.





