В Генштабе заявили о непопулярности альтернативной службы в России

Альтернативная служба непопулярна среди российских призывников, заявил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский

В ходе весеннего призыва 2017 года менее 500 призывников из 142 тыс. были отправлены для прохождения альтернативной воинской службы, рассказал первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский. По его словам, это говорит о непопулярности альтернативной службы в России.

​«Весной этого года ушло для прохождения альтернативной гражданской службы 430 человек и 142 тыс.​ ушли служить по призыву. Статистика говорит сама за себя», — сказал Бурдинский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (цитата по ТАСС).

Он заявил, что такие показатели говорят о непопулярности альтернативной службы. В то же время Бурдинский напомнил, что единственным основанием для альтернативной службы является вероисповедание человека.

«Если вероисповедание противоречит несению службы с оружием, призывник должен доказать это, и тогда он будет направлен для прохождения альтернативной гражданской службы», — пояснил он, уточнив при этом, что ни пацифизм, ни другие причины не могут быть по закону основанием для альтернативной службы.