Миллиардер Брэнсон пересидел «Ирму» в своем винном погребе

Глава Virgin Group решил не покидать свой частный остров, который оказался на пути урагана «Ирма», укрывшись от него в подвале особняка

Ричард Брэнсон (Фото: Matthew Lloyd / Bloomberg)

Глава Virgin Group Ричард Брэнсон, состояние которого Forbes оценивает в $5 млрд, отказавшийся покинуть принадлежащий ему островок Некер в Карибском море, несмотря на приближение урагана «Ирма», сумел пережить буйство стихии, сообщает пресс-служба компании Virgin Limited Edition (VLE).

Накануне, 6 сентября, Брэнсон сообщил, что перед приходом «Ирмы» он вместе с родными и подчиненными укроется в специально оборудованном для защиты от ураганов винном погребе.

В четверг VLE сообщила, что все оставшиеся на Некере люди благополучно остались живы и здоровы, а сам Брэнсон ретвитнул это сообщение на своей странице в сети Twitter.

«Мы очень рады сообщить, что вся наша команда на Острове находится в безопасности. Некер пережил удар урагана «Ирма», ему причинен существенный урон, степень которого еще предстоит оценить», — говорится в сообщении VLE.

Сын главы Virgin Group Сэм Брэнсон сообщил на своей странице в Instagram, что все люди на Некере в порядке, хотя многие строения оказались разрушены.

В сообщении Национального центра ураганов США отмечается, что максимальная скорость ветра «Ирмы» составляет сейчас около 285 км/ч, а глаз ураган движется к северо-западу от побережья Доминиканской республики. Согласно прогнозу, в ближайшие часы ураган может пройти рядом с островами Тёркс и Кайкос, после чего приблизится к Багамским островам.

По последним данным, на островах Карибского моря, уже переживших удар «Ирмы», погибло, как минимум, десять человек.