В США умер сооснователь «Николы-Ленивца» Василий Щетинин

В США умер архитектор Василий Щетинин. Ему было 52 года. Ранее бывшая супруга художника сообщала РБК, что в течение последних двух недель сооснователь арт-парка «Никола-Ленивец» перенес три инсульта

Василий Щетинин (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

В США умер архитектор и сооснователь ​арт-парка «Никола-Ленивец» Василий Щетинин. Об этом РБК сообщила его бывшая жена Анна Щетинина.

«Это действительно так. Умер в 9:00 [по местному времени]», — сказала она. Архитектор, по ее словам, «был в искусственной коме». Теперь тело Щетинина, как отметила бывшая супруга, «будут кремировать и привезут урну сюда [в Россию]»​.

Прощание с архитектором, как уточнил РБК сын художника Иван Щетинин, скорее всего, состоится «в выходные» в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужсккой области. «Однако, неясно, сколько продлится перевозка и кремация, поэтому точная дата пока неизвестна», — добавил он.

Сам же арт-парк продолжит свою работу в штатном режиме, пояснила РБК его сотрудник Юлия Бычкова. «Ко всему наследию Василия [архив и объекты], как и прежде, команда будет относиться внимательно и с почтением», — заключила она.

Ранее, 4 сентября, стало известно о том, что после того, как Щетинин уехал 23 августа на фестиваль современного искусства Burning Man в США, у него случилось три инсульта. «Я знаю, что там [в США] у него мама живет и брат. Там есть кому за ним смотреть, он с родственниками», — поясняла Щетинина. На краудфандинговой платформе GoFundMe родственники и друзья архитектора тогда начали собирать деньги для оплаты его лечения.

На ежегодном фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в штате Невада Щетинин планировал представить 40-метровую кинетическую скульптуру парящего человека с крыльями под названием «Махалыч: Пастырь Птиц».

Щетинин одним из первых московских художников прибыл в 1989 году в деревню Никола-Ленивец для создания художественного поселка. Вслед за ним туда стали переезжать столичные архитекторы, которые сооружали в окрестностях и самом селе свои объекты ленд-арта.

В 2006 году по инициативе московского художника Николая Полисского в деревне был основан фестиваль «Архстояние»​, а в 2011 году — образован парк «Никола-Ленивец». На территории этого природного комплекса ежегодно проводятся международные фестивали, работают летний лагерь и экоферма. Здесь работают различные творческие резиденции и мастерские. Деревня была признана особо охраняемой природно-исторической территорией в составе Национального парка «Угра», который, в свою очередь, был образован в 1992 году.