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Алексей Учитель рассказал о личном письме от Натальи Поклонской
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Алексей Учитель рассказал о личном письме от Натальи Поклонской
Общество, 20:06
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Алексей Учитель рассказал о личном письме от Натальи Поклонской
Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала персональное письмо режиссеру фильма «Матильда» Алексею Учителю с просьбой предоставить фильм для оценки эксперту
Алексей Учитель (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Режиссер Алексей Учитель рассказал, что депутат Наталья Поклонская обратилась к нему с просьбой предоставить фильм «Матильда» эксперту для оценки. Об этом Учитель рассказал телеканалу «НТВ» на церемонии открытия фестиваля «Кинотавр». Релиз фильма запланирован на октябрь 2017 года.

«Накануне состоялось историческое событие: я получил от нее персональное письмо», — сказал Учитель. Режиссер ответил депутату, что подобные формы контроля не предусмотрены законом и он не планирует передавать фильм экспертам.

В разговоре с РБК Алексей Учитель подтвердил, что получил письмо от депутата. «Могу подтвердить», — сказал он, отметив, что сейчас находится на фестивале «Кинотавр» в Сочи и не может дать более подробного комментария.

Конфликт между Поклонской и Учителем продолжается с ноября 2016 года. Депутат Госдумы считает фильм «Матильда» «антиисторической подделкой», которая направлена на «дискредитацию одного из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи».

За это время Поклонская дважды обращалась в Генпрокуратуру и Министерство культуры с просьбой проверить сценарий и финансирование «Матильды». В последнем запросе, в январе 2017 года, она просила привлечь к изучению еще не вышедшего фильма историков и богословов. Впоследствии депутат дополнила свой запрос заключением экспертов, которые заявили, что в фильме присутствует «высокая степень провокативности и уничижения».

Позднее по запросу Поклонской в Санкт-Петербурге полиция начала проверку кинокомпании Учителя «Рок» (Rock Films), которая в том числе снимает «Матильду», на соответствии налоговому законодательству.

Сам режиссер отмечал, что его кинокомпанию из-за запросов Поклонской проверяют уже в течение нескольких месяцев, в том числе и Генпрокуратура.​ «Мы в таком состоянии находимся довольно приличное время​», — говорил Учитель, отмечая, что уверен в том, что в студии «все в порядке».

Он связал проверки с «личными запросами депутата Поклонской», в то же время уточнив, что не видит «никакого ущемления ни лично себя, ни картины со стороны официальных властей».

По словам Учителя, проверки объясняются личным отношением Поклонской к фигуре Николая II. «У нее [Поклонской] есть особое, уникальное мнение о фигуре Николая II <…> Она пытается как близкого человека его защищать. От чего, не понимаю. В фильме нет негативного отношения», — говорил режиссер в интервью «Дождю».

В ответ на запросы 19 апреля Алексей Учитель направил жалобу в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, в которой попросил проверить действия Поклонской. Так как в Думе не отреагировали на запрос режиссера, адвокат Учителя и бывший сенатор Константин Добрынин направил 30 мая спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо, в котором попросил его «взять на личный контроль» проведение проверки в отношении депутата Натальи Поклонской.

Авторы: Павел Казарновский, Немченко Илья (Сотрудник РБК)
Теги: Наталья Поклонская , Алексей Учитель
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