Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,24 56,66 EUR Нал. 64,42 63,68 USD Бирж. 56,97 +0,45 EUR Бирж. 64,02 +0,24 USD ЦБ. 56,59 -0,09 EUR ЦБ. 63,72 -0,06 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1870,79 +0,04% РТС 1034,54 -0,64% Brent 48,32 -3,30% DJIA 21146,11 +0,05% Nasdaq 6290,99 +0,25% FTSE 7478,62 -0,62%
Мэрия Москвы согласовала ФБК митинг против коррупции 12 июня
Лента новостей
ТАСС узнал о привлечении силовиков к поиску выведенных из ВЭБ активов 18:44, Экономика СК обнаружил наркотики в проданных детям конфетах «Бешеная пчелка» в Чите 18:40, Общество В Петербурге арестовали фигуранта по делу о саентологической церкви 18:38, Общество Шарапова выбыла из списка самых высокооплачиваемых спортсменов 18:32, Бизнес Иран заявил о причастности Саудовской Аравии к теракту в Тегеране 18:21, Политика В Петербурге одобрили ужесточение правил проведения референдумов 18:12, Общество Курс доллара превысил 57 руб. впервые с конца мая 18:09, Финансы Дешевая и недоступная: почему в России снизился спрос на ипотеку 17:58, Мнение Более 60% украинцев не поддержали блокировку российских соцсетей 17:55, Общество Орешкин опроверг сообщения о прогнозе с нулевым ростом пенсий 17:50, Экономика Transparency заявила о незадекларированной квартире Поклонской в Донецке 17:44, Политика Приговор экс-генералу МВД Сугробову изменился после суда 17:44, Общество Мэрия Москвы согласовала ФБК митинг против коррупции 12 июня 17:35, Общество В Воронеже рядом с домом вспыхнул 20-метровый газовый факел 17:33, Общество  Полузащитник ЦСКА вернулся в московское «Динамо» 17:25, Спорт Росавиация опровергла отмену всех чартерных рейсов при массовых задержках 17:23, Общество Медведев лазером сварил крыло лайнера МС-21 17:20, Политика X5 Retail Group откроет сеть для пассажиров на вокзалах и в аэропортах 17:03, Бизнес Иранская полиция задержала съемочную группу телеканала RT 16:58, Политика ОАЭ закрыли на своей территории офисы Qatar Airways 16:57, Политика Экс-глава разведки США сравнил дело Трампа с Уотергейтским скандалом 16:46, Политика Что ни день — Instagram: как заработать на обучении блогерству 16:43, Свое дело СМИ сообщили о крушении военного самолета с 120 пассажирами в Мьянме 16:36, Общество Московский «Арарат» подписал бывшего игрока «Спартака» и сборной России 16:30, Спорт Архитектурное бюро Zaha Hadid проявило интерес к программе реновации 16:23, Бизнес Путин ввел уголовную ответственность за склонение детей к суициду 16:19, Общество Полиция задержала напавшего на людей в центре Москвы мужчину с ножом 16:07, Общество В Кремле рассказали о поддержке вступления Ирана в ШОС 16:00, Политика
Мэрия Москвы согласовала ФБК митинг против коррупции 12 июня
Общество, 17:35
0
Мэрия Москвы согласовала ФБК митинг против коррупции 12 июня
Мэрия Москвы и организаторы митинга против коррупции 12 июня договорились о маршруте проведения акции. Соответствующий документ опубликовал соратник Навального Леонид Волков
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Мэрия Москвы согласовала Фонду борьбы с коррупцией митинг 12 июня на проспекте Академика Сахарова. Об этом в своем микроблоге в Twitter рассказал сотрудник ФБК и член центрального совета Партии прогресса Леонид Волков.

«Мы добились согласования митинга на проспекте Сахарова, в обычном месте, у пересечения с Садовым кольцом», — написал он, опубликовав документ, подтверждающий согласование.



Волков также объяснил, с чем связаны противоречивые заявления его коллег по ФБК, касающиеся предстоящей акции.



По словам Волкова, противоречия возникли из-за московских властей. «Я уже говорил: когда 26 марта показало, что запреты больше не действуют, мэрии всех городов получили указания перед 12 июня все согласовывать (чтобы не выглядеть идиотами, когда люди все равно выходят на несанкционированные митинги, а полиция и местные власти ничего сделать не могут). Но при этом разные городские власти интерпретировали новые вводные по-разному», — написал Волков, подчеркнув, что «Москва придумала все по-своему».

«Как и следовало ожидать, инструкция-то у них была все согласовать; поэтому в ответ на наше «нет» мэрия предложила переговоры. Они продолжались несколько дней... Мы предложили митинг в «обычной» части проспекта Сахарова со сценой у Садового кольца — и на словах в мэрии согласились (и даже побежали сливать в СМИ, что, мол, согласовали с нами проспект Сахарова). Но на словах: бумагу так и не дали», — пояснил соратник Навального. «Так или иначе, но согласование у нас на руках, митинг пройдет на проспекте Сахарова 12 июня, начало в 14 часов», — заключил он.

До этого в СМИ появлялись сообщения о достижении консенсуса между организаторами акции и мэрией Москвы, однако позднее эта информация была опровергнута представителями ФБК. 5 июня в разговоре с РБК директор ФБК Роман Рубанов рассказал, что переговоры находятся на той стадии, когда мэрия должна уведомить организатором митинга о том, готовы ли площадки для проведения акции. «Пока бумагу от мэрии мы не получили, поэтому нет никакого согласования», — заявлял он.

Первоначально инициаторы проведения акции 12 июня планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до дома №2 на улице Охотный Ряд. Однако власти Москвы, рассмотрев их заявку, предложили им альтернативу — проспект Сахарова и улица Перерва.

В Москве прошла крупнейшая за пять лет акция протеста. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

Эта акция должна была стать продолжением предыдущей серии митингов, прошедших более чем в 100 городах России 26 марта. Тогда против коррупции во власти на улицы вышло несколько тысяч человек — массовые митинги проходили одновременно по всей стране. Поводом устроить протест стал фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон», в котором говорилось, что через различные фонды, которыми владеют близкие к премьер-министру Дмитрию Медведеву люди, Медведев владеет недвижимостью и имуществом общей стоимостью около 70 млрд руб.
Авторы: Ася Сотникова, Мария Истомина
Теги: мэрия Москвы , ФБК , митинг против коррупции
Главное
Приговор экс-генералу МВД Сугробову изменился после суда Общество
Материалы по теме
Организаторы опровергли договоренность с мэрией о митинге 12 июня Общество
В Петербурге не согласовали назначенную на 12 июня акцию Навального Политика
Навальный подал заявку на акцию против коррупции в Москве 12 июня Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку