Мэрия Москвы согласовала ФБК митинг против коррупции 12 июня
Общество, 17:35
0
Мэрия Москвы согласовала ФБК митинг против коррупции 12 июня
Мэрия Москвы и организаторы митинга против коррупции 12 июня договорились о маршруте проведения акции. Соответствующий документ опубликовал соратник Навального Леонид Волков
Мэрия Москвы согласовала Фонду борьбы с коррупцией митинг 12 июня на проспекте Академика Сахарова. Об этом в своем микроблоге в Twitter рассказал сотрудник ФБК и член центрального совета Партии прогресса Леонид Волков.
«Мы добились согласования митинга на проспекте Сахарова, в обычном месте, у пересечения с Садовым кольцом», — написал он, опубликовав документ, подтверждающий согласование.
Волков также объяснил, с чем связаны противоречивые заявления его коллег по ФБК, касающиеся предстоящей акции.
По словам Волкова, противоречия возникли из-за московских властей. «Я уже говорил: когда 26 марта показало, что запреты больше не действуют, мэрии всех городов получили указания перед 12 июня все согласовывать (чтобы не выглядеть идиотами, когда люди все равно выходят на несанкционированные митинги, а полиция и местные власти ничего сделать не могут). Но при этом разные городские власти интерпретировали новые вводные по-разному», — написал Волков, подчеркнув, что «Москва придумала все по-своему».
«Как и следовало ожидать, инструкция-то у них была все согласовать; поэтому в ответ на наше «нет» мэрия предложила переговоры. Они продолжались несколько дней... Мы предложили митинг в «обычной» части проспекта Сахарова со сценой у Садового кольца — и на словах в мэрии согласились (и даже побежали сливать в СМИ, что, мол, согласовали с нами проспект Сахарова). Но на словах: бумагу так и не дали», — пояснил соратник Навального. «Так или иначе, но согласование у нас на руках, митинг пройдет на проспекте Сахарова 12 июня, начало в 14 часов», — заключил он.
До этого в СМИ появлялись сообщения о достижении консенсуса между организаторами акции и мэрией Москвы, однако позднее эта информация была опровергнута представителями ФБК. 5 июня в разговоре с РБК директор ФБК Роман Рубанов рассказал, что переговоры находятся на той стадии, когда мэрия должна уведомить организатором митинга о том, готовы ли площадки для проведения акции. «Пока бумагу от мэрии мы не получили, поэтому нет никакого согласования», — заявлял он.
Первоначально инициаторы проведения акции 12 июня планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до дома №2 на улице Охотный Ряд. Однако власти Москвы, рассмотрев их заявку, предложили им альтернативу — проспект Сахарова и улица Перерва.
стал фильм-расследование ФБК «Он вам не Димон», в котором говорилось, что через различные фонды, которыми владеют близкие к премьер-министру Дмитрию Медведеву люди, Медведев владеет недвижимостью и имуществом общей стоимостью около 70 млрд руб.